Vida e Carreira: Consegui a entrevista, e agora?

Boa notícia! Você fez um bom currículo e conseguiu ser selecionado para a próxima etapa. E já pode comemorar. Saiba que apenas de 20% a 30% das pessoas que enviam seus currículos chegam nesta fase. Agora é hora de você conseguir comprovar e demonstrar por meio de suas histórias e experiências tudo aquilo que foi colocado no papel.

Na entrevista, como o próprio nome indica, “entre vistas”, você estará frente a frente com o selecionador. Diferentemente do que se vê na maioria dos candidatos, é preciso se preparar para a entrevista. Vamos aos passos:

1. Estude

Busque informações sobre a empresa, acesse o site, leia notícias, reúna o máximo de informações possível e, depois, verifique quais são as habilidades que você possui que podem ser favoráveis para a empresa;

2. Postura e apresentação

Escolha uma roupa confortável e adequada ao padrão da empresa, mas que não fuja muito do seu usual. Manter sua essência é fundamental;

3. Horários e documentos

Verifique o endereço e como chegar no local da entrevista com antecedência. Os documentos devem ser originais e comprovar o que foi solicitado;

4. Discurso

Confira todas as informações que colocou no seu currículo. Agora é hora de ajustar as falas sobre cada tópico: formação, experiência, dados pessoais, interesses, resultados alcançados, metas atingidas;

5. Atenção às perguntas

No momento da entrevista, ouça com atenção cada pergunta. Se não entender alguma, peça ao entrevistador para repeti-la. Procure responder especificamente o que foi perguntado, não amplie demais as respostas e tente criar curiosidade para instigar novas perguntas;

6. Fale sobre sua performance

Use exemplos, comente seus resultados, seja específico e foque em sua performance. Evite expressões “a equipe fez, a empresa entregou…”. A sua participação é o que está sendo avaliada agora. Não critique outras pessoas, nem empresas anteriores. Se for necessário mencionar alguma experiência anterior ruim, procure relatar os fatos sem julgamentos.

7. Finalização

A finalização da entrevista é tão importante quanto o início dela. Ao final, procure comentar sobre habilidades que você possui, mas que não foi perguntado a respeito. Demonstre curiosidade sobre a empresa, cargo e atividades. Fale sobre algumas características da empresa que lhe chamaram a atenção. Todas essas questões podem ser acrescentadas durante a entrevista.

Se você seguir todos esses passos, com certeza, fará uma boa entrevista. Lembre-se de agradecer e demonstrar interesse sobre as próximas etapas do processo seletivo. Boa sorte!