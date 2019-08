Hartung na Economist

Bastante crítica em relação aos últimos presidentes brasileiros, a revista The Economist, bíblia do mundo liberal, traz, nesta semana, longo e elogioso relato sobre a gestão de Paulo Hartung no estado. “Outros estados estão tão endividados que não podem pagar salários, mas as contas do Espírito Santo estão em ordem”, diz trecho da abertura do texto, que tem o título “Um estado brasileiro se destaca como modelo de eficiência”. A trajetória do governo Hartung é retratada, incluindo comentário do deputado oposicionista Sergio Majeski e citação da greve da PM. Mas o Espírito Santo é apresentado como padrão de gestão a ser seguido por outros estados.

Casa conectada

A Casa Conectada da marca LG em parceria com a loja Sipolatti abriu as portas no shopping Vila Velha. A casa é a segunda do Brasil e a primeira da região Sudeste, e mostra que o futuro chegou. Pelo televisor com inteligência artificial, a pessoa consegue acender a luz, aumentar a temperatura do refrigerador e ligar o ar-condicionado.

Nook do amor

Heyd Tex será o responsável pelos bailarinos que estarão caracterizados com figurinos temáticos de “amor”, no evento “Love Sessions”, que acontece amanhã, na inauguração do novo Nook Beach.

inauguração

Os sócios Bernardo Ferreira e Gabriela Santos inauguraram ontem, em Jardim Camburi, o restaurante “O Libanês”, especializado em culinária árabe. O espaço tem projeto assinado pela arquiteta Patrícia Brugnoli e tem em sua decoração adornos trazidos diretamente do Líbano.

CURTAS

Vinhos exclusivos do Coco Bambu. Aproveitando o clima do inverno, que tal experimentar os vinhos do Coco Bambu? Dois rótulos exclusivos foram desenvolvidos em parceria com o enólogo Luiz Duarte, da vinícola de mesmo nome, localizada na região do Alentejo, em Portugal, especialmente para acompanhar os pratos da casa. São eles: Vinho Coco Bambu Tinto e Vinho Coco Bambu Branco. Os rótulos levam a assinatura do fundador Afrânio Barreira, com a foto do primeiro restaurante em 1989.

Lançamento nas capitais. Depois do enorme sucesso em Cachoeiro de Itapemirim, o livro de crônicas “Invernos”, da jornalista, escritora e Secretária Municipal de Comunicação Claudia Sabadini, será lançado em Vitória, no próximo dia 28 de agosto, quarta-feira, às 19h, na Livraria Dom Quixote, Praia do Canto, em Vitória.

Loja da Afecc. No dia 13 de agosto, acontece a abertura da loja Afecc Outubro Rosa 2019. O espaço fica no shopping Vitória, próxima a joalheria Oswaldo Moscon.