Pontualidade é fundamental

Os restaurantes de Vitória estão organizando eventos incríveis, com chefs renomados e menus pra lá de especiais. O problema é que, nesses casos, é preciso se adequar ao tipo de evento. Os pratos, por exemplo, precisam sair praticamente ao mesmo tempo, porque são eventos com cinco, seis até sete etapas. Portanto, é muito importante que se cumpra o horário marcado com o restaurante. O atraso de um cliente atrapalha o serviço da cozinha, que está preparada para servir o menu dessa forma. Se você de propõe a viver uma experiência gastronômica como essa, é muito importante chegar no horário. Fica a dica!

Com toque local

Viralizou! A degustação de TODAS as safras do excelente vinho italiano Sassicaia (várias vezes vencedor de avaliações anuais e mundiais) está nas redes sociais. Não só por ser uma prova rara, mas também pelo seu preço: R$ 30 mil, com direito a hospedagem no Copacabana Palace, grandes champanhes de entrada, ótimos vinhos de sobremesa e por aí afora…. Algo que poucos sabem: 20 das 47 safras a serem degustadas foram fornecidas por um morador de Vitória, grande colecionador e apreciador de tintos – e especialmente do Sassicaia. Ele prefere o anonimato. Respeitamos…

Sem descartável

Num momento de consciência ecológica e sustentabilidade, está bonito de ver nas academias cada um enchendo suas garrafinhas de água nos bebedouros, e nada de copos descartáveis. Sim, ainda falta muito para que as coisas mudem, mas já é um bom passo…

Dias de descanso

O cirurgião plástico Eduardo Passamai e sua família escolheram os Estados Unidos para alguns dias de descanso. Os principais destinos do casal serão Orlando e Miami, onde desfrutarão de muita diversão ao lado do filho Rafael.

Sabor da itália

A Praia do Canto ganhou um charmoso espaço para os apaixonados pela culinária italiana. O chef Giulio Imperiolini e sua mulher, Juliana Casula, abriram o “Frascati”, na conhecida Casa Rosa. O objetivo é resgatar as origens da gastronomia italiana, com diversos pratos tradicionais do país e muitas criações do chef italiano, que tem na bagagem passagem por restaurantes famosos em Roma e na Espanha.

Em Vila Velha

É hoje o coquetel de inauguração da Pharmapele, a primeira franquia da marca no Espírito Santo, que tem mais de 30 anos de mercado. O local abre suas portas em Itapuã, pelas mãos do casal Marcio e Roberta Mello. A noite conta com muitas delícias da chef Claudia Moulin e música de Larissa Tantan.

CURTAS

Fica a dica. Os estabelecimentos são sim responsáveis por danos ou furtos em seu veículo dentro de estacionamentos. É comum encontrarmos um aviso dizendo que os locais não são responsáveis pelos bens deixados no interior do automóvel parado em estacionamentos particulares. Mas, atenção, segundo o advogado Henrique Andrade, o consumidor tem o direito à indenização, sim, caso ocorra dano ou subtração do seu patrimônio.

No teatro. O espetáculo “Webber – Os Grandes Musicais da Broadway” vai estrear em setembro. E no dia 13 de agosto, o elenco e produção vão receber a imprensa e convidados em uma coletiva para apresentar detalhes do projeto. A coletiva será realizada no 244Club, em Vitória.

Nova data. O Vitória Moda 2019 tem nova data e local. Entre os dias 23 e 27 de setembro, na nova sede social do Álvares Cabral. A capital capixaba vai respirar moda em um evento que está todo reformulado, no clima do tema: “A Moda em (R)Evolução”.

Meditação guiada. Começar bem a semana sem estresse é uma alternativa de garantir mais saúde para o corpo e a mente. E o Espaço Integrar oferece para isso uma meditação guiada com cromoterapia e aromaterapia. “É uma boa oportunidade para diminuir o estresse e a ansiedade e trabalhar a autocura”, diz a psicanalista e hipnoterapeuta Nelyane Nascimento.

Treinamento. Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo recebem na próxima semana o consultor da Varilux Sérgio Lovatti. Ele ministrará treinamento sobre as novidades da marca para a equipe das Óticas Paris.