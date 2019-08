Canguru no Metro: Uma viagem pela história da paternidade

View this post on Instagram

A colunista do Metro Ivana Moreira, do Canguru, entrevista o psiquiatra Wimer Bottura Júnior em texto publicado nesta terça (6). Autor do livro “A Paternidade Faz a Diferença”, ele propõe aos homens uma reflexão sobre a relação que mantêm com seus filhos. Assista a um trecho da conversa e leia mais no nosso jornal, disponível para leitura no site do Metro. #diadospais #educação #paternidade