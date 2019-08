Preview: Com essência capixaba

Inaugurado este mês em grande estilo na Praia de Camburi, Vitória, o Barlavento Beach Bar & Lounge é comandado por Thiago Garcia e Pedro Paulo Moyses – no quiosque 1 da orla. O empreendimento é inspirado nos maiores beach clubs da Europa, mas sem deixar de lado a essência capixaba, que está presente em diversas partes da casa. A culinária diferenciada é assinada pela chef Cinthia Paixão e os drinques foram criados pelo bartender e mixólogo Paulo Henrique, que participou da construção do cardápio. E o “Borracha” é quem comanda o bar no local. Além disso, no mesmo espaço, foi lançada uma loja conceito da Origens, dos empresários Igor Sousa e Rafael Miranda, trazendo uma tendência, que iniciou há pouco tempo no estado, chamada “hub”: um complexo de marcas e empresas voltados para a geração de negócios.

Música: Viva o samba!

Começa esta semana o “Boteco Degusta”, evento promovido pela Inspire Produções, pioneira neste estilo de festival, que promete agitar Vila Velha, de 08 a 11 e de 15 a 18 deste mês. Estarão presentes 12 cervejarias renomadas, entre elas as capixabas Barba Ruiva e Bigstep, a carioca Noi e a mineira Backer. A novidade desta edição ficará por conta das comidas de boteco, que serão servidas por dez bancadas e um cardápio variado. A programação completa você encontra no Instagram @beerdegusta.

Gastronomia: Vai lá!

O @Tbonevix, casa de carnes na Praia do Canto, comandada por André Luiz Travaglia, acaba de lançar um jantar executivo pra lá de irresistível. Com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 69,00. Você pode escolher sete opções de carnes especiais: chorizo, ancho, tornedor, steak prime, barriguinha, ossobuco e salmão, além de dois acompanhamentos ou risoto. E para finalizar, uma sobremesa da casa. Nossa dica é o risoto de abóbora, que é divino! Experimente também a caipirinha especial da casa, com espuma de gengibre. Nós provamos e aprovamos!

Evento: Curtir e ajudar!

Já conhece o “Rua das Artes”? O evento fomenta o turismo religioso, arte, cultura, música, literatura e gastronomia em Vila Velha. Acontece sempre em um domingo por mês, no Parque da Prainha. Neste mês, será dia 10, das 14h às 20h. São muitas barraquinhas participantes ao longo da rua “23 de Maio”. Vale a pena conhecer e dar um pulo na barraca @mimos_caseiros, que também expõe os produtos dos capixabas do @projetoajudapet, que fazem um trabalho lindo de auxílio a animais abandonados. A renda dos produtos como canecas, copos, chaveiros e outros itens, entre R$ 10 e R$ 15, vai para o trabalho de proteção aos pets.