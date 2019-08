Vida e Carreira: Meu currículo

O currículo é seu cartão de visita mais completo. Gosto de falar que, diferentemente de um cartão de visita que é sempre o mesmo para qualquer ocasião, o currículo precisa de adequação para cada oportunidade.

Proponho uma metáfora para facilitar. Seu estilo de se vestir é único e pessoal. No entanto, em cada ocasião você se veste de uma maneira particular. Alguns looks, por exemplo, são mais adequados para ir à praia, outros para ir a um churrasco e outros totalmente diferentes para ir a um casamento, certo? Bom, para o seu currículo, também gostaria de sugerir que pensasse da mesma maneira. Escolha a melhor maneira de se apresentar para cada empresa.

Quais são as características e habilidades que a oportunidade desta empresa exige e que você possui? Procure reconhecer o que há em você que pode interessar para a empresa. Esta é a chave para preencher melhor o seu currículo e conquistar uma entrevista.

É muito importante que você escolha cada frase e competência que destacam suas características, fazendo conexão com a empresa e a vaga ofertada. Sua essência deve permanecer, mas a forma de apresentação precisa ser direcionada. É recomendável manter um currículo base, contendo todas as suas experiências e aprendizados ao longo da vida, isso facilita a diversificação do mesmo. Outra dica importante é diferenciar o currículo para cada meio, redes sociais, site, e-mail, impresso.

O currículo organizado para ser impresso ou enviado por e-mail deve ser:

Objetivo, com no máximo duas páginas;

Específico, destacando os pontos solicitados pela empresa, trazendo números e exemplos;

Bem escrito, com português impecável, sem erros e mentiras.

Na rede ou em site de empresas, o currículo precisa ser:

Extenso, contendo toda a sua experiência;

Focado em resultados, comentando com clareza as conquistas e os resultados obtidos ao longo da carreira;

Bem escrito, com português impecável e com palavras-chaves que tenham importância para aquela empresa e oportunidade. Por exemplo: se a empresa solicita inglês, é muito importante que seu currículo tenha esta palavra.

Estas são apenas algumas dicas para você conquistar aquela vaga sonhada. Prepare-se e acompanhe os próximos textos.

*Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.