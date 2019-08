Festa nova

Lilian e Giulia Moussallem se preparam para mais uma viagem daquelas, com muito axé na programação. As empresárias desembarcam no Rio de Janeiro, com parte do seu “Team”, para conferir de perto o lançamento do evento “Oxente”, o novo projeto da banda “Harmonia do Samba”, que acontece no domingo. Será sucesso!

Baladinha boa

O Rooftop da Praia, de Mateus Carvalho, Marcio Ribeiro e Henrique Pereira, abrirá, em clima eletrônico, neste fim de semana, na Praia do Canto, Vitória. Hoje, as atrações são Hit Makers Duo (DJ’s Rodrigo Abelha e Phill Fernandes) e DJ Victor Kill. Amanhã é a vez da Banda 027, DJ Victor Kill e DJ Phill Fernandes.

Almoço para os papais

As irmãs Flávia e Xuxu Neffa estão preparando um superalmoço, no dia 7 de agosto, em seu restaurante CCV Gourmet, em Santa Lúcia, para o Dia dos Pais. A data será lembrada com um delicioso buffet de churrasco.

Sem reconhecimento

No mês dos pais, é importante lembrar que só no Espírito Santo, em 2018, cerca de 3.033 crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento, de acordo com dados da Arpen-SP. Mas o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) tem facilitado o processo de reconhecimento tardio espontâneo de paternidade, desburocratizando o procedimento, permitindo que ele seja realizado em qualquer cartório de registro civil do país, nos casos em que há concordância do pai, informa o presidente do Sinoreg/ES (Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo), Márcio Valory.

Espaço saúde

No próximo dia 7, será inaugurada a Unique Centro Médico, no shopping Vila Velha. Os anfitriões são os médicos Patrícia e Thanguy Friço. O espaço ficou lindo, e o evento promete.

peça premiada

A comédia romântica “Master Class”, com Christiane Torloni, é um maravilhoso espetáculo escrito pelo premiado autor norte-americano TerrenceMcNally. A peça, uma das mais premiadas e aclamadas da Broadway, chega a Vitória após diversas temporadas no país. As sessões serão realizadas de 20 a 22 de setembro, no Teatro da Universitário (da Ufes), com produção da WB Produções.

mais cidadania

Quem precisa de uma “mãozinha” na área jurídica pode participar do XVII Plantão da Cidadania do Sindiadvogados/ES, que será realizado hoje, das 9h às 17h, na Praça Oito, no Centro de Vitória. Os organizadores do evento informaram que a população contará com atendimento em todas as áreas.

CURTAS

Baile da Pátria. O Baile da Pátria é uma promoção da Sociedade de Amigos do Batalhão Tibúrcio, em parceria com as Lojas Maçônicas Independência, Sete de Setembro e Salomão Guinsburg . O evento será realizado no dia 14 de setembro, no Centro de Convenções de Vila Velha. A festa será animada pela banda Dom Américo.

Projeto social. As dentistas Akyla Hintz Belz, Amanda Proeza, Jamili Montovani, Macela Corteletti e Nágila Zanotelli vão desenvolver um projeto social com os internos do Presídio de Segurança Média de Colatina. “O objetivo principal é saber como anda a saúde bucal, dar dicas sobre escovação e uso correto do fio dental, além de listar e diagnosticar as principais lesões dessa população”, explica Jamili Montovani, idealizadora do projeto.

Fica a dica! Os cuidados básicos com a saúde bucal podem evitar muitos problemas. Um deles é a periodontite, que atinge 99% dos brasileiros, de acordo com estimativa da Organização Mundial de Saúde. “É uma doença inflamatória que afeta a gengiva e o osso que segura os dentes, podendo levar a perda dos mesmos. Uma boa escovação e uso de fio dental diariamente podem prevenir”, explica a dentista Catarina Riva.