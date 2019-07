Acontece: Só elogios!

Miguel Falabella e Zezé Polessa passaram por Vitória para apresentação da peça “A Mentira”, no teatro da Ufes, e ficaram encantados com a capital. Eles elogiaram a limpeza e organização da cidade, e ainda provaram a moqueca. Miguel até falou a célebre frase: “Moqueca é capixaba e o resto é peixada”. A equipe WB Produções, responsável por trazer os atores, já pode pensar em “repeteco” deles por aqui, afinal, mesmo com sessão extra, todos os ingressos foram vendidos em tempo recorde. Sucesso total!

A arte do Izakaya em VIX

Leticia Rody e Marcelo Netto mantêm a agitação constante no Cosmô. O próximo jantar especial, na quinta-feira, é curiosíssimo: Fabio Koyama traz para Vitória seu bom humor e, lógico, um conceito muito especial de gastronomia, o izakaya (pronuncia-se “izakayá”). A inspiração são botecos japoneses, surgidos no pós-guerra. Inicialmente, eram só bares para tomar saquê. Mas logo os petiscos surgiram e uma tradição se formou. E ela vai muito, mas muito além do sushi e sashimi. Vai ser uma festa de sabores… Simplesmente imperdível.

Capital do artesanato

Mais de 100 expositores de diversas partes do mundo estarão, de 9 a 18 de agosto, no estacionamento do Centro de Artes da Ufes, para a 18ª edição da Feincartes, a maior feira de decoração do estado. O evento reúne algumas das principais tendências do segmento, com itens exclusivos de países como Peru, Japão, Turquia, Senegal, Índia, Egito, entre outros. Vale conferir!

Short bob blunt

Esqueça os cabelos longos. A hair stylist Gabi Malini afirma que para que este inverno a tendência é o corte short bob blunt, um curtinho de acabamento reto, mas que valoriza o volume nas pontas. O corte já conquistou Bruna Marquezine e Deborah Secco. “É uma escolha bem moderna que cai superbem para quem tem o rosto fino e mais alongado”, recomenda a profissional.

Novidades

Vanessa Becacici, especialista em estética facial, passou o final de semana em Campinas (São Paulo), no curso de especialização em laser. A novidade que trará para as suas clientes é o Ethera. Aparelho mais moderno e completo em laser (nova geração do aparelho, com tecnologia atualizada).

Vidas em foco

A ginecologista Layza Merizio Borges, doutora em reprodução humana, segue esta semana para Curitiba, para participar do XXIII Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, entre 31 de julho e 3 de agosto. Com o tema “Plantando sementes, gerando vidas”, o congresso abordará assuntos importantes como o congelamento de óvulos, embriões, tecido ovariano, gravidez tardia, indução de ovulação e oncofertilidade, entre outros temas, sempre no foco de soluções para dar oportunidade às mulheres que sonham em ser mãe.

Curtas

Lançamento de livro. Aproveitando a presença de importantes personalidades do setor de petróleo e gás, a Mec Show e a ES Oil&Gas 2019 serão palco para o lançamento do livro “Inovação em Petróleo e Gás: o caso do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás”. Organizada por Cecília Hasner e com artigos de Durval Vieira de Freitas, Vinicius Chagas, Ana Karla Macabu, Elimar Lorenzon e Evandro Millet, a publicação abordará o contexto do setor no Espírito Santo e no Brasil. O lançamento será no próximo dia 07.

Balada boa. Danilo Dornellas prepara o “Bailinho”, no dia 7 de setembro, na Serra. A festa vai durar 12 horas, das 18h às 6h da manhã, em seu club, em Jacaraípe. As atrações são: Flavinha Mendonça, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Glauco! e DJ Charles Andrade.

Moda. As empresárias Raquel e Vanuza Melo convidam para coquetel de lançamento da coleção Spring 2020 da marca de sapatos Vicenza no dia 7, quarta-feira, às 18h, no Barlavento Beach Bar & Lounge.