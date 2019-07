Bye Bye, Brasil!

Versace já deixou o Brasil sem qualquer explicação. A Ralph Lauren está deixando somente a linha mais acessível, a Polo Ralph Lauren, por aqui. Agora, apenas um mês depois da despedida dessas grifes de luxo do país, mais duas marcas avisam que estão de malas prontas. A Vans e a Timberland, as duas do VF Group, vão cancelar seus negócios na América Latina, e buscam distribuidores, porque as lojas próprias não alcançaram bons resultados. A Timberland é uma empresa especializada em produtos voltados para atividades ao ar livre. Em 2007, foi considerada a 78ª melhor companhia para se trabalhar nos Estados Unidos, de acordo com a CNN Money. Que pena!

Uns vão, outros vêm…

O trio Laís Vinhosa, Márcio Maranhão e Silas Costa levam a sua Mr. Captain para “A Ala Mar”, do shopping Vitória. A marca de moda masculina “easy-chic” promete encantar com seus shorts e bermudas, além das peças em linho. O coquetel de inauguração está marcado para amanhã.

Teatro dos bons

O Circuito Banestes de Teatro, em sua décima edição, acertou em cheio em trazer o espetáculo “A Mentira” com Miguel Falabella, Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter. A peça acontece hoje, amanhã e domingo, no Teatro da Ufes. Mas as três sessões estão esgotadas. A boa notícia é que tem sessão extra amanhà, às 18h. Corre para garantir seu ingresso.

Hartung no insper

O ex-governador Paulo Hartung dá continuidade à sua agenda nacional. No dia 31, em São Paulo, ele participa do painel “Novos caminhos para o Pacto Federativo do Brasil”, durante a 1ª edição do Prêmio Otimiza. O evento reconhecerá os gestores públicos que tenham conseguido resultados de impacto na arrecadação municipal.

Na decoração

Na terça-feira, às 16h, Di Fassarela recebe para abertura da Mostra Conceito Sier 2019 “Casa Aconchego”, em Santa Lúcia, Vitória. São 22 ambientes projetados por 27 profissionais, que apresentam os lançamentos da marca.

Mais decor

Uma visita ao maior evento de arquitetura e decoração do Brasil, a Casa Cor São Paulo, além de almoço promovido por umas das grandes marcas de revestimentos, a Decortiles, estão na programação do grupo de arquitetos capixabas que viaja para São Paulo nesta segunda-feira, a convite de Beto e Carlos Marianelli, da Compose. Letícia Finamore, Augusto Pacheco, Daniella Simonassi, Ximene Villar, Alice Pedroni, Lane Santos, Zilda Helal, Vitor Cipriano, Rosana Rampazzo, Jessica de Araujo e Marcela Pretti são os profissionais participantes, que estão acompanhados de Juliana Reissinger e Natália Meireles, representantes da Compose.

CURTAS

Mais “promo” na cidade. As Óticas Paris deram start em sua liquida de inverno. A loja está com desconto de 20% a 50% em todos os seus óculos de sol e receituários. Para ajudar o consumidor, alguns modelos foram marcados com etiquetas coloridas. “Está valendo muito a pena”, conta a diretora de marketing das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

No Norte. Até o dia 28, Conceição da Barra abriga a VI Edição do POCAR – Festival de Cultura. Com a temática “Patrimônio, Arte e Gastronomia”, o festival promove este ano o diálogo entre a tradição oral e a cultura popular da região do Sapê do Norte, com a modernidade da cultura pop. A programação é totalmente gratuita, com atrações nacionais e internacionais.

Rock Nacional na Serra. O rock marcante do cantor Paulo Ricardo vai embalar a noite do dia 6 de setembro, véspera de feriado, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Na estrada com a turnê “Sex on The Beach”, o intérprete de “Vida Real”, tema do Big Brother Brasil, promete um show nostálgico com hits como “Dois”, “Tudo por Nada” e a sua versão de “Imagine”, a única autorizada por Yoko Ono. O cantor também traz um som dançante como “Juntos”, produzida pelo DJ FTampa. A festa trilha sonora da banda Blitz.

Orgulho LGBT+. No dia 11 de agosto acontece a 12ª Parada Gay de Vila Velha. A cantora LEXA agita o after do evento, trazendo música nova, em show na boate ZOE, em Vila Velha. Vai ser sucesso!