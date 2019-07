A Fase 4 da Marvel nos cinemas e no streaming!

O grande assunto da San Diego Comic-Con, que terminou no último domingo, na Califórnia, foi o painel da Marvel Studios. Ausente do evento no ano passado, o estúdio voltou em 2019 e roubou todos os holofotes apresentando 11 novos projetos para o biênio 2020/2021.

O presidente Kevin Feige começou a apresentação anunciando que “Vingadores: Ultimato” havia ultrapassado “Avatar” e se tornado oficialmente o filme de maior bilheteria da história. Mas como manter a roda girando depois de algo tão grandioso?

A resposta vem na diversidade. Começando pela diversidade de gêneros cinematográficos, por exemplo, ao falar que a sequência de “Dr. Estranho” será o primeiro filme de terror do estúdio e ao mostrar que “Viúva Negra” seguirá na esteira dos filmes de agentes secretos recheados de ação, como “John Wick” e “Atômica”.

Diversidade também de protagonismo. Além de Scarlett Johansson ser a segunda atriz a estrelar um filme solo, atrás apenas da Capitã Marvel, teremos também o primeiro projeto protagonizado e dirigido por asiáticos (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”), a confirmação de personagens LGBTQ+, uma heroína com deficiência auditiva e a volta de Blade, além do Falcão, dando mais espaço aos heróis negros.

A cada projeto, o universo Marvel vai ficando mais parecido com o que se vê nas ruas. Que bom!