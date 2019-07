Enfrentando a rua

Há um ano, Porto Alegre começou uma pioneira experiência de mandar para seus municípios de origem pessoas que viviam pelas ruas da cidade. Em 20 de julho de 2018, o Metro Jornal e a Band TV registraram o embarque do Anderson e do Jorge para Uruguaiana, onde também tinham propostas de emprego. “Os dois seguem lá”, comemora a presidente da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), Vera Ponzio. A situação deles não é diferente da maioria dos 212 homens e mulheres que moravam nas ruas e agora estão de volta em casa. “Temos registrado apenas um retorno para cá”, revela.

números. A Fundação de Assistência Social e Cidadania trabalha com uma população de 1.699 pessoas vivendo nas ruas da capital gaúcha. Foram as abordadas pelas equipes de assistência social entre os meses de janeiro e maio. Além do retorno para as cidades de origem, a prefeitura tem enfrentado o problema com os aluguéis do programa Moradia Primeiro.

câmara municipal em 2019. A duas semanas da retomada dos trabalhos e da incerteza sobre a renovação da votação do IPTU, os vereadores de Porto Alegre podem registrar um ano produtivo até aqui. Foram aprovados no primeiro semestre 105 projetos, sendo 15 deles de autoria do Executivo. Aliás, nenhum projeto encaminhado por Nelson Marchezan Júnior foi rejeitado. Ao todo, foram 77 sessões, 66 delas ordinárias. A média de 1,3 projeto por sessão não é ruim.

inquietude para todos. O movimento Porto Alegre Inquieta tem caminhado a passos largos para mostrar a cidade que é para todos. O projeto Cidade Aberta tem aproximado os inquietos das comunidades. O encontro mais recente foi para explicar o propósito aos moradores da região do Arquipélago.

NÃO SABE O QUE É? Se você ainda não embarcou, o Porto Alegre Inquieta é um movimento da sociedade para transformar a capital gaúcha. O movimento é horizontal (sem uma liderança) e funciona de forma colaborativa. Saiba mais em poainquieta.com