BATEU... LEVOU!

E as redes sociais viraram terra de ninguém… As pessoas não param de alfinetar os políticos, que também estão perdendo a polidez com respostas “beeeeem” diretas. A última foi do governador Renato Casagrande (PSL). Ele foi citado no tuíte de um morador de Conceição do Castelo, no Sul do estado, que criticou o trabalho realizado por Casagrande no Espírito Santo em relação ao feito no Rio de Janeiro pelo governador Wilson Witzel, durante uma apreensão de 2,5 toneladas de drogas no Complexo da Penha. No post, ele xingou o governador e o chamou de comunista (em tom pejorativo). Em resposta, Casagrande tuitou: “Você tem a opção de se mudar para lá (Rio).”

Mais viajantes

O Aeroporto de Vitória fechou o primeiro semestre de 2019 com aumento de 12% no fluxo de passageiros em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 1.610.336 viajantes, 170.357 a mais do registrado em 2018. “A nossa intenção é levar a melhor experiência aos usuários do aeroporto para que esses números sejam ainda mais expressivos”, ressalta o superintendente do Aeroporto de Vitória, Kleyton Peixoto Mendes. O local tem capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano.

ela esta de volta

Marina Helena Furtado, que é expert em acessórios de luxo, está de volta e abre novo showroom. Ela trará as 10 melhores e maiores marcas de semijoias grifadas do Brasil para o espaço novo. Será um ambiente lindo na Praia do Canto, em Vitória, com peças incríveis e o bom gosto único de Marina. Desejamos sucesso!

ILha Buffet

Kaedy Azevedo recebe amanhã para o lançamento da primeira etapa das obras do Multi Espaço Ilha Buffet, no Álvares Cabral. O grupo apresentará quatro novos espaços para realização de eventos na Grande Vitória.

say yes

O Spazio Penha Arraz realiza o evento “Say Yes”, amanhã. A festa reunirá grandes fornecedores do mercado de casamento do Espírito Santo, no Vila Öben, em Vila Velha.

Na decoração

Hoje, às 17h, a designer de interiores Adriane Chiappani recebe em seu ambiente “Deck entre níveis”, na Mostra Tessaro Home & Garden-2019, na Praia do Canto, a consultora de estilo Iara Quaresma para um bate-papo descontraído sobre as cores e sua influência tanto na moda quanto na arquitetura. O evento terá coquetel comandado pela bartender Thaynara Roncatti e pela sommelier Andressa Lauer, que produzirão diferentes tipos de drinques com gin e vinho branco.

Mostra de arquitetura

O empresário Renan Carneiro já está nos preparativos para a primeira mostra décor do seu showroom de móveis da Modani, em Vila Velha. O espaço de 250 metros quadrados receberá nove ambientes assinados por profissionais da arquitetura e design como Daniela Cuzzuol e Alice Pedroni, Flávia Dadalto, Cecília Costa, Tamisa Grace, as irmãs Leticia e Natalia Costalonga, Ludmila Sodré, Cynthia e Patrícia Fernandes, além de um home com automação.

CURTAS

A la criatividade. A estilista Emyli Menezes assina a coleção cápsula Workout, desenvolvida para a grife de Paula Deps, da Magia do Mar. Entre as novidades, o preto protagoniza e ganha acabamentos metalizados, texturas e nervuras em peças neutras, mas nada básicas.

Aula de Reiki. A Clínica de Fisioterapia Nefe, da proprietária Lorena Geller, em Vila Velha, receberá a mestre em Reiki Cíntia Nucci, de Campinas (SP), nos dias 27 e 28.

Solidariedade que aquece. Mais de 200 peças de roupas femininas, masculinas e infantis foram arrecadadas pela Benevix, durante ampla campanha para angariar agasalhos a serem doados a moradores em situação de rua no estado, realizada recentemente em sua sede. As doações foram entregues em pontos localizados nos entornos da Praia do Suá e Centro de Vitória.

VI Torneio IBEF. Marcelo Mendonça conta que está confirmado o VI Torneio Ibef de Tênis, com organização do IBEF Jovem. O evento é aberto ao público e está programado entre 25 e 28 de julho, no Enseada Centro Esportivo, em Vitória. São esperados cerca de 80 jogadores. Este ano, o torneio traz com exclusividade shows, iniciativas ligadas à saúde e bem-estar, praça de alimentação, além de espaços kids e pet.