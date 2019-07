Preview: Comédia com Falabella

Após um enorme sucesso pela Europa, o espetáculo “A Mentira”, de Florian Zeller, será montado pela primeira vez no Brasil, sob direção de Miguel Falabella, que também está no elenco ao lado de Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter. O espetáculo estará em Vitória, de 26 a 28 de julho, no Teatro Universitário (da Ufes), e faz parte da programação dos 10 anos do Circuito Banestes de Teatro.

Vá lá: “A Mentira”

Quando: 26 e 27, às 21 h, e 28, às 17h. Intérprete de libras na apresentação de domingo.

Onde: Teatro Universitário (na av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória). Ingressos: Térreo – R$ 45,00 (meia) e Mezanino – R$ 25,00 (meia). Clientes Banestes e Banescard têm 50% de desconto em cima do valor da inteira.

Vendas: bilheteria do teatro (das 15h às 20h) ou no site tudus.com.br.

Informações: (27) 3376-0933/ wbproducoes.com.

Dose dupla de animação

A véspera do feriado da Independência do Brasil (06 de setembro) será embalada por clássicos do rock e pop rock nacional na tradicional noite all inclusive do Steffen Centro de Eventos, às 22h. O espaço na Serra recebe Paulo Ricardo e Blitz, uma dobradinha de ícones da música dos anos 80. A banda, que conta com Evandro Mesquita, Billy Forghieri, Juba, Rogério Meanda, Cláudia Niemeyer, Andréa Coutinho e Nicole Cyrne na atual formação, vai festejar seus 35 anos de carreira no palco da casa, apresentando o show “Aventuras 2”.

Ingressos: lote único a R$ 170.

Pontos de venda: Steffen Centro de Eventos, Farmácia Mônica (Reta da Penha), Steffen Locações (Bairro República) e site do Blueticket.Local: Steffen Centro de Eventos (na rodovia ES 010, km 4 – Jardim Limoeiro, Serra).

Informações: (27) 3338-3009 / 9.8132-3232.

Produção artesanal

Com foco em produção artesanal de pães com fermentação natural, além de massas, molhos e saladas, o Empório Joaquim acaba de chegar na Praia do Canto, no shopping Day by Day, e é comandado pela chef Patrícia Santos Neves. Especialista em panificação, a chef fez treinamentos com Papoula Ribeiro, da Padoca do Mani. Para o estado, ela traz um novo conceito de delicatéssen. Apostando em um mix de produtos exclusivos com diferenciação de origem, melhores matérias-primas e de produção limitada, o espaço promete ser o destino preferido dos modernos “chefs de final de semana”, aquelas pessoas que gostam de cozinhar e experimentar novos sabores. Fica na rua Elesbão Linhares, Praia do Canto, Vitória. Segunda a sábado, das 9h30 às 20h. @emporiojoaquim.

Aprovação social em cena no teatro

O monólogo “Auto Eus – A Ditadura da Aprovação Social”, com a atriz capixaba Adriana Perin, esteve por quatro meses no Rio de Janeiro e chega a Vitória. As expectativas em busca de uma ilusória aprovação social – e as consequentes frustrações inevitavelmente associadas à essa busca – estarão em cena na peça teatral. O monólogo estará em cartaz nos dias 3 (às 20h) e 4 de agosto (às 18h), no Teatro Universitário (da Ufes). Com uma equipe majoritariamente de mulheres, o espetáculo solo conta com a direção de Raíssa Venâncio e é escrito por Adriana Perin, Raíssa Venâncio e pela diretora assistente Paula Vilela. Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Vendas: bilheteria do teatro.

Desenhos

Mais de 140 desenhos de Juliana Pessoa estão em exposição na OÁ Galeria até o próximo dia 30. O trabalho é resultado da residência poética que a artista experimentou no espaço durante um mês. “Eu nunca tinha saído para produzir e fiquei muito surpresa com o resultado. Foi um processo de total desprendimento e a concentração me permitiu produzir em grande quantidade”, comentou. A mostra está aberta ao público.