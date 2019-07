Jon Favreau já trabalha na segunda temporada de ‘The Mandalorian’, série de TV de ‘Star Wars’

O diretor Jon Favreau (“O Rei Leão”, “Homem de Ferro”) já está trabalhando na segunda temporada de “The Mandalorian”, a série live-action de “Star Wars”. Em entrevista ao Jimmy Kimmel, o cineasta que produz e escreve episódios do seriado, afirmou que já está trabalhando no segundo ano da produção:

“Me reuni com Dave Filoni, que é meu parceiro nessa, escrevemos as coisas e, sinceramente, é como virar sua caixa de brinquedos de ‘Star Wars’ e brincar com todos juntos. Estamos nos divertindo muito. São personagens novos, vai sair no Disney+, no terceiro trimestre, e já terminamos a primeira temporada. Na verdade estou trabalhando em parte da segunda agora.”

Favreau também descreveu a trama de “The Mandalorian”, que foca nos caçadores de recompensas:

“É sobre um caçador de recompensas. Se passa após “O Retorno de Jedi”, então o Império se foi e está tudo indo pelos ares. E se trata da escória e vilania, agora que as regras e as leis se foram, o que acontece? O caos se estabelece, e você tem esses personagens incomuns.”

Na trama da série, acompanhamos os percalços de um pistoleiro solitário nos confins da Galáxia, longe da autoridade da Nova República. Além de Pedro Pascal, Gina Carano e Carl Weathers, completam o elenco principal Nick Nolte, Werner Herzog e Giancarlo Esposito.

