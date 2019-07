Acontece: Festa badalada

Giovanna Rosa recebeu amigos “em casa”, ou melhor, no seu Le Buffet Studio no último sábado, para comemorar nova idade. Para quem não conhece, o espaço é anexo ao Le Buffet Lounge e atende pequenas recepções no melhor estilo da marca. Aliás, o casal Rosa ainda consegue se superar, viu? É impressionante a chuva de camarões gigantes, lulas e lagostas com tempero único da casa. Eles estão sempre de parabéns.

Mídia em festa

A Rede Capixaba realizou no último sabádo sua tradicional festa em homenagem ao profissional de mídia: 14ª Caranguejada do Mídia. Foi uma tarde de muita animação e conversa no restaurante Ilha do Caranguejo, em Vila Velha. A tarde contou também com música do fera Anfrísio Lima.

O grande dia

Paula Couto e Giuliano Cretella disseram o “sim” pra vida toda no último fim de semana, no Le Buffet Lounge, com decoração linda da Flor e Cia. O ponto alto do evento foi a trilha musical do sertanejo Claudio Ponttes e o DJ Romão. Ah, a mesa gigante de brigadeiros da Chocolateria Brasil também foi um show à parte. A noiva usou um vestido de corte impecável feito por Quinha Campos, e buquê moderno e cheio de estilo assinado por Luciano Petri.

A última tardezinha

Neste domingo acontece a festa Tardezinha Surreal pela quinta vez no estado. O cantor Thiaguinho anunciou no início deste ano a despedida do evento, e Vitória não ficou de fora. O projeto tem a mesma característica em todos os locais: palco 360, bem intimista e a duração do show que varia de 3h e 4h. A má notícia? Os ingressos já estão esgotados.

Moda

Dani Barreto, em parceria com os empresários Beth e Thiago Louzado, promove o lançamento exclusivo de primavera da marca carioca “Open”. A noite será regada a drinques e terá a presença especial da estilista Mery Santos e do diretor criativo Douglas Lima.

Rede do bem

Ana Luiza Azevedo, diretora de marketing das Óticas Paris, aproveitou a visibilidade da loja para criar uma rede do bem. Durante todo o dia 10 de julho, Dia Mundial da Saúde Ocular, cada curtida no post “Toque de Solidariedade”, publicado no Instagram das Óticas Paris, foi revertido em R$ 1,00 para o Instituto Luiz Braille. No final do dia, o post havia conquistado 4.105 curtidas. “Isso é olhar pelo próximo, uma atitude que melhora a nossa maneira de ver o mundo. Estamos muito felizes com o resultado que alcançamos”, comemorou Ana.

Anarriê

O Embrazado vai virar, neste sábado, palco de um arraiá comandado pela banda Jammil. A empresária Lilian Moussallem avisa que a Praia do Canto ficará pequena para tanto anarriê.

Curtas

Mundo Bita. Sucesso entre a criançada, o “Mundo Bita” chega a capital no dia 11 de agosto, no Centro Cultural Sesc Glória, com espetáculo “Viva as Descobertas”, que já rodou o Brasil inteiro. Ao todo, são 14 hits interpretados por Flora, personagem que dá voz às canções.

Evento. O Instituto Hope de Lourdes Landeiro promove bate-papo sobre saúde e sexualidade feminina amanhã à noite. Participam a médica Thaissa Rezende e a educadora sexual Claudia Marriel. O evento acontece na Enseada do Suá, em Vitória.

Noite de Caldos da Afecc. Amanhã, a Afecc realiza a 7ª edição da Noite de Caldos. Este ano, o evento será realizado no Iate Clube do Espírito Santo. Quem comanda a cozinha, é a chef Toninha De Nadai com sua equipe “Mãos do Coração”. Toda a renda da venda dos convites será destinada aos programas sociais, voltados para os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita de Cássia.

*Viviane Anselmé é jornalista e apresentadora do programa Acontece da TV Capixaba/Band