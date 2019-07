O buteco é dele

Gusttavo Lima, um dos artistas de maior sucesso no Brasil, chega em solo capixaba no próximo dia 27 de julho, sábado, com o Buteco do Gusttavo Lima, no Pavilhão de Carapina, na Serra, a partir das 18h. O sertanejo traz Dilsinho e Bruno & Marrone como convidados especiais para essa noite que promete ser de muito modão, com uma pitada de pagode romântico. O evento conta com dois palcos: o Principal e o Moda de Viola. Além disso, o espaço será dividido em dois setores, Espaço Front Stage e Espaço Buteco Wanted.

Local: Pavilhão de Carapina,

Rodovia do Contorno, s/nº, Serra

Data: 27 de julho, sábado

Horário: a partir das 18h

Valores: Espaço Buteco (6º lote):

R$ 250,00 (meia-entrada); Frontstage (4º lote): R$ 120,00 (meia-entrada)

Venda on-line: www.eventbrite.com.br

Novo point em Camburi

A praia de Camburi ganhou uma nova opção de lazer. O Barlavento Beach Bar & Lounge – comandado por Thiago Garcia e Pedro Paulo Moyses – no quiosque 1 da orla, abriu as portas na última semana. O empreendimento é inspirado nos maiores beach clubs da Europa, mas sem deixar de lado a essência capixaba, que está presente em diversas partes da casa. A culinária diferenciada é assinada pela chef Cinthia Paixão e os drinques foram criados pelo bartender e mixólogo Paulo Henrique, que participou da construção do cardápio. Borracha é quem comanda a chefia de bar no local. Além disso, no mesmo espaço foi lançada uma loja conceito da Origens, dos empresários Igor Sousa e Rafael Miranda, trazendo uma tendência que iniciou há pouco tempo no estado, chamada “hub”: um complexo de marcas e empresas voltado para a geração de negócios.

Diversão 360°

Em clima de fim de tarde, palco 360º, bistrôs, lounges, vista para a baía de Vitória e três das melhores atrações do país em Vitória, quem gosta de qualidade quando o assunto é festa, pode se preparar. No dia 17 de agosto, sábado, o sunset de um dos eventos mais badalados do país desembarca na área verde do Álvares Cabral e promete ser histórico, ao som do hit maker Wesley Safadão, a energia contagiante da Banda EVA e o duo da música eletrônica Cat Dealers. As vendas já começaram e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Bilhete Certo. Com espaço único, o valor está a R$ 110,00 (meia-entrada). Av. Mal Mascarenhas de Moraes, 2100. www.bilhetecerto.com.br

Violão e suas origens

Que tal apreciar um concerto didático que mostra a trajetória do violão tenor na música brasileira e suas origens? O projeto será apresentado pelo capixaba Fernando Duarte, instrumentista e professor na Escola de Música de Brasília, dia 16 de julho, às 19h30, no Teatro Virgínia Tamanini. Fernando é doutorando e mestre em Práticas interpretativas na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), formado em Música – Licenciatura na Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) e em Música Popular na Fames. Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia), R$ 6 (comerciantes e conveniados).

Mostra de cinema

Guerras imaginárias, monstros, maldições, tragédias e comédias do cotidiano representadas de uma forma não-convencional. Esses são apenas alguns dos temas que povoam o universo dos filmes que se enquadram na categoria “Cinema de Bordas”. Alguns desses projetos, realizados com poucos recursos e muita dedicação, serão exibidos na 2ª Mostra Cinema de Bordas, que acontece no dia 25 de julho, a partir das 19 horas, no Cine Metrópolis, com entrada franca. A mostra é um dos pré-eventos do 26º Festival de Cinema de Vitória e tem curadoria da escritora e pesquisadora Bernadette Lyra, criadora do termo “Cinema de Bordas”. Os selecionados para a mostra são um recorte da produção brasileira de filmes deste tipo, obras que têm um público específico e apresentam características alternativas, voltadas especificamente para o entretenimento. Serão exibidos cinco filmes: “O tesouro de Cavendish” (2017 – Paraíba); “Na hora da morte” (2017 – São Paulo); “Cinco Cálices” (2017 – São Paulo); “Tropa Zumbite 8 – Zumbis Voadores” (2018 – Rio de Janeiro); e “Dona Oldina vai às compras” (2018 – Rio Grande do Sul).