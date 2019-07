Estado é o 1º do país a fazer manuais para tirar ações de recuperação de rios do papel

Num trabalho de planejamento inédito no Brasil, o governo do estado está elaborando os chamados MOPs (Manuais Operativos) das ações de melhorias previstas para as bacias hidrográficas do Espírito Santo. Os manuais orientam e facilitam a implementação das ações descritas nos Planos de Recursos Hídricos, cujas metas devem ser alcançadas em até 20 anos. Com os MOPs, os órgãos e atores responsáveis seguem um cronograma e um planejamento de trabalho para o cumprimento das atividades, em ordem de prioridade. Os rios Benevente, Jucu, Santa Maria da Vitória, Itaúnas, São Mateus, Novo, Itapemirim e Itabapoana estão entre as regiões beneficiadas.

DICA DO DR. TANURE

Já pensou no destino do seu lixo doméstico? A reciclagem é uma ótima forma de ajudar a mantermos o mundo melhor. E uma dica muito importante para quem tem pet é: sempre que for descartar latas de alimentos, lembre de amassar a boca da lata, pois assim evita que o animal se corte tentando lamber dentro da lata, caso a encontre no chão.

Os insetos estão sumindo

Já reparou que alguns insetos não são mais vistos? De fato, estudos mostram que a abundância dos insetos no mundo diminuiu em até 80% nos últimos anos. Estima-se que 40% das espécies estão ameaçadas de extinção! Insetos são extremamente importantes nos ecossistemas, servindo de polinizadores, de alimento para outros animais, reciclando matéria morta e predando invertebrados. Sua ausência afeta negativamente a produção de alimentos. Quer saber mais sobre o assunto? Então assista hoje à noite, às 18h50, na TV Capixaba, uma entrevista com a doutora em Biologia Animal Cecília Waichert. Espero vocês!