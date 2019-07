Lembra do K1? O local forrozeiro na Praia de Camburi, em Vitória, abre as portas na próxima terça-feira, dia 9, totalmente repaginado. Com o nome de “Barlavento”, o beach bar mistura gastronomia, música e conta ainda com uma loja com raiz capixaba: a “Origens”. Inspirado na Grécia, o projeto foi assinado pelo fera Eduardo Trigo e pretende oferecer uma nova experiência, com decoração aconchegante e típica do Mediterrâneo. Segundo Eduardo, o público poderá desfrutar da vista para o mar e apreciar o melhor “sunset” que a ilha de Vitória proporciona. Adoramos, né?

Bocão

Quer um visual sexy e poderoso? Aposte nos batons bem escuros, conforme recomenda o maquiador do Naturlich Spa & Salão, Rammys Teixeira. “Essa tendência está mais para um clássico das temporadas de inverno. Os batons mais marcantes, em tons de vermelho, vinho, cereja e marrom estão em alta nesta estação. E podem ser usados tanto para compor um estilo mais sensual quanto num look mais discreto. O segredo está na hora de compor com o restante da maquiagem. Olhos marcados e um batom escuro são ideais para quem quer arrasar corações nas baladas”.

Inteligência artificial

A Sipolatti foi escolhida pela TCL como parceira capixaba na divulgação dos novos produtos e tecnologias da marca, que vem investindo no aperfeiçoamento de diversas novas funções, inclusive o comando de voz. O evento acontece segunda-feira, dia 8, das 8h às 10h, no estande da TCL no Shopping Vila Velha. O tema do espaço será “Inteligência Artificial”, com a participação do presidente da marca: Felipe Fay.

Moda e decoração infantil

É com a alegria de um bebê que dormiu a noite inteira que a empresária Bárbara Ewald convida para a inauguração de sua loja de moda e decoração infantil Catavento amanhã, a partir das 10h, no 1º andar do Shopping da Terra, no Centro de Vila Velha. Ela recebe com um café da manhã cheio de delícias saudáveis, pensado até para os bebês que começaram a introdução alimentar. Tudo com música e brincadeiras com o grupo Brincariar, que também fará uma oficina de musicalização para os pequenos.

Samba em dose dupla

Dois dos principais nomes do cenário do samba brasileiro se juntam, no dia 13 de julho, sábado, no Steffen Centro de Eventos, para promover uma noite especial aos capixabas apaixonados pelo ritmo musical. Benito Di Paula e Diogo Nogueira participam, pela primeira vez, da festa all inclusive no espaço comandado por Ildo Steffen, na Serra, com os shows das turnês “Fim de Papo” e “Tá faltando o quê”, respectivamente. Esse, aliás, é o último tour da consagrada carreira de 50 anos de Benito, pianista, poeta, cantor e compositor, e passará por mais de 120 cidades entre Brasil, Itália, Portugal, França e Estados Unidos.

Curtas

Rodrigo Tardelli em Vitória. Após se tornar um dos nomes mais conhecidos no universo webséries independentes brasileiras, o ator Rodrigo Tardelli desembarcou em Vitória, no Espírito Santo, para protagonizar a trama “Vidas Reversas”, produzida pela produtora de audiovisual independente, NaWEB Produções. Além dele, quem também integra o elenco é a atriz Priscilla Pugliese, que virá no final do mês para as gravações.

O poder da TV. Um dos assuntos de grande discussão no mundo da comunicação foi debatido nesta semana, na sala de cinema do Cinemark do Shopping Vitória. Na ocasião, a diretora comercial Sul e Sudeste da Kantar Ibope Media, Giovana Alcantara, fez uma apresentação sobre “O Poder da TV no Mundo Conectado”. Segundo Giovana, os dados da Kantar Ibope Media indicam que atualmente 96% das pessoas assistem aos programas em um aparelho de televisão por meio de um serviço on-line, semanalmente; e 52% pagam por TV/vídeo por assinatura. Além disso, 89% leem notícias em um jornal impresso ou on-line via aparelho móvel semanalmente. O evento, realizado pelo Srtes (Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Espírito Santo), falou ainda sobre as tendências e oportunidades do mercado televisivo.