O final de ‘The Walking Dead’

Sem aviso, autor anuncia que está encerrando a HQ.

De surpresa, “The Walking Dead” chega ao fim. A edição 193, que sai nesta semana, é a derradeira da longeva série, que mudou o mundo dos quadrinhos e também fez história na sua transposição para a televisão. O autor Robert Kirkman sempre conversa com leitores numa seção de cartas que encerra as edições, e justificou a decisão sem aviso dizendo que “TWD foi construída na base da surpresa, e eu detesto sempre que consigo sentir quando algo está chegando ao fim”.

Publicada a partir de 2003, TWD foi a responsável por colocar a Image Comics em pé de igualdade, em vendas de gibis encadernados, com a Marvel e a DC Comics mensalmente nos EUA. Se o mercado americano de quadrinhos aprendeu a valorizar esse formato – que junta periodicamente de cinco a oito edições mensais em um único volume, em brochura ou capa dura – foi muito graças ao êxito da Image, especialmente depois que a série de TV da AMC impulsionou as vendas do gibi. Por consequência, os encadernados como um todo ganharam mais espaço nas livrarias.

“The Walking Dead” já demonstrava há tempos que se preparava para um desfecho. A HQ vinha organizada com uma escalada não apenas de ameaças, mas também de reestruturações sociais. Depois da derrota de Negan, em que Rick Grimes descobriu-se menos um guerreiro e mais um político tendo que lidar com os humores dos seus governados, TWD deu o passo definitivo para o começo do fim. Kirkman só podia ter arredondado esse número para chegar às 200 edições…

Frase da semana

“A HBO não vai refazer a oitava temporada. Acabou. E vale lembrar que tem gente que gosta do final”,

polemiza Nikolaj Coster-Waldau sobre o fim de ‘Game of Thrones’, em painel na CCXP Cologne

Nerdômetro

Sobe:

Anima Mundi: a campanha de financiamento coletivo alcançou sua meta, e o tradicional festival de animação confirma sua 27ª edição.

Anima Mundi: a campanha de financiamento coletivo alcançou sua meta, e o tradicional festival de animação confirma sua 27ª edição. Desce:

Turma da Mônica: Pego no meio dos blockbusters de férias, como Toy Story 4, o filme Laços estreou apenas em quarto lugar no Brasil.

*Criado em maio de 2000, o Omelete.com.br é hoje o maior site de entretenimento e cultura pop do país