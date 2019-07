POA+RS: Privatizar é preciso

Apesar de ideologias e corporações, quem clama por qualidade e efetividade na administração pública sabe que é preciso um estado mais focado no serviço ao cidadão. Os governos e as estruturas políticas (por vezes corruptas) não precisam comandar áreas que podem ser concedidas e fiscalizadas. O governador Eduardo Leite não deve ter dificuldade em aprovar a venda de CEEE, CRM e Sulgás. Mas apenas ganha fôlego, não resolve a crise.

banrisul. O que é incompreensível é que o governo do estado esteja torrando ações do Banrisul. Vai torrar um valor semelhante ao que arrecadará na venda das três estatais. O alerta, que surgiu no 90 Minutos, faz eco no mercado, mas vem sendo ignorado pelos políticos. Voltaremos ao tema.

A 250m do poder. O Condomínio Princesa Isabel fica perto demais do Palácio da Polícia. Foi entregue em 2006 para dar dignidade a quem vivia nas vilas Cabo Rocha e Zero Hora. A qualidade da construção de um prédio integrado ao entorno não se refletiu em qualidade de vida para seus habitantes. O “Carandiru”, como cruelmente passou a ser chamado, está tomado de traficantes e assaltantes em meio a trabalhadores que pagam com o silêncio o calvário de viver mais sob a proteção – ou mira – do crime do que da polícia.

câncer. A prefeitura negocia com o Ministério Público a reintegração do local. Prazo e detalhes são desconhecidos. A única promessa é que será em breve. Aqueles que tiveram suas casas invadidas pelos criminosos clamam para que a promessa se concretize. “O condomínio é um câncer dominado pelo tráfico”, as aspas são porque a frase não é minha, mas de uma autoridade do município.

Hora da missa. Está fora da sua região e não sabe a hora da missa? Já está no ar, em fase de testes, o sineiro.com. O site busca as igrejas mais próximas e informa a que horas começam as celebrações nas paróquias. O lançamento é em breve. A iniciativa é do jornalista Juliano Rigatti, ligado à Arquidiocese de Porto Alegre.

*André Machado é jornalista formado na PUCRS. É apresentador do “90 Minutos”, na Rádio Bandeirantes, e do “RS Acontece”, na Band TV. É também comentarista da BandNews FM.