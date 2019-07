Acontece: Linha própria de café

Os empresários Carlos Alberto Marsiglia Morais e Alexandra Buaiz, do Café Teugrano, trazem mais uma novidade para os apreciadores de café da cidade. Além de contar com diferentes tipos de cafés e diversos métodos de filtragem, eles lançam agora a própria linha de café. A cafeteria, na Praia do Canto e também no shopping Praia do Costa, apresenta seu café Teugrano tipo Catuai Amarelo 2sl, 100% arábica, produzido em Minas Gerais. E amanhã, a partir das 17h30, na loja da Praia do Canto, eles recebem convidados para degustação especial da linha.

Quem não foi… perdeu!

Foi uma noite longa e animada. Com um repertório recheado de belos sambas de Paulinho da Viola, Chico Buarque e Candeia, entre outros bambas, Luiz Paulo Velloso fez todo mundo cantar e sambar no 244/Club no último sábado. Depois de seu show, vários pianistas se alternaram nos teclados, estendendo a noite musical por várias horas. Já tem gente querendo saber quando será a próxima apresentação de Luiz Paulo na cidade…

Filho do fenômeno

O DJ RNLD, também conhecido como Nazáro de Lima, filho do ex-jogador Ronaldo, desembarca na capital no próximo dia 6, para a segunda edição da festa Maze. Presença certa nas principais baladas internacionais, RNLD chega para apresentar seu setlist inédito, no Marina Lounge.

Bischoff em Aracruz

O designer Jorge Bischoff, que assina a grife de sapatos e bolsas mais desejadas do Brasil, estará em Aracruz, no dia 4. O artista desembarca na cidade para a aguardada “Exclusive Party”. A festa celebra os dez anos da conceituada loja “Essencial Lounge”, comandada por Fabiane De Carli e Sérgio Xavier. Com início às 19h30, o evento recebe clientes, personalidades, influencers e a imprensa regional para brindar a moda, o design e a elegância em alto estilo.

Constelação familiar

A constelação familiar é uma terapia alternativa que consiste em solucionar conflitos trazendo à tona as tensões que precisam de cura. O método foi criado na década de 70, pelo psicólogo alemão Bert Hellinger. A renomada consteladora Katia Abutara vai realizar a técnica de constelação, nos dias 6 e 7 de julho, no Espaço Integrar, em Vila Velha. Katia é uma das principais profissionais que ministra constelações no país.

Arraiá Solidário

O Arraiá Solidário da Unimed Vitória foi um sucesso em alegria e solidariedade. Foram arrecadadas para doação duas toneladas de alimentos. O evento aconteceu na última sexta, no Sesi, em Jardim da Penha, e contou com a participação de médicos e colaboradores. Entre as instituições que serão favorecidas estão a Acacci (Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil), a Apae de Vitória, o Instituto Unimed Vitória, entre outras.

Combate à queda

Um novo tônico capilar que combate à queda dos cabelos e devolve o crescimento aos fios foi desenvolvido por professores e doutores da UFMG, no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanobiofarmacêutica, e por pesquisadores da Alamantec, empresa residente do parque tecnológico de Belo Horizonte. Após 30 anos de pesquisa, o produto chega ao mercado nacional. Ele foi desenvolvido com base em uma proteína que combate principais causas da queda de cabelo, explica o médico, pesquisador e coordenador da Pesquisa, Robson Augusto Souza Santos.

Lettering

De olho nas tendências do mundo teen, Ana Luiza Gomes recebeu adolescentes em sua LouLou Pop, na Praia do Canto, no último sábado, para um curso de “lettering”. A moda de enfeitar cadernos com desenhos e letras feitas à mão está com tudo entre os adolescentes, que foram recebidos com mini hambúrguer, bolo de chocolate, sucos e água de coco. Cada um deve levar seu próprio material.

Cheio de luz

Rômulo Bezerril, Adriana Martins, Renata Bezerril e André Sperandio convidam para um café bate-papo com o lighting designer Waldir Junior, no dia 4 de julho, na loja Homelux, em Santa Lúcia. Serão duas sessões de conversa: às 14h e às 16h. Na ocasião, também serão apresentadas a nova vitrine, assinada pelo arquiteto Max Mello, e as novidades do showroom da Homelux.