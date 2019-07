Olha bem...

O cantor e compositor Rubel faz show de lançamento da turnê 2019, nesta quinta-feira (dia 04), às 20h, no Teatro Sesc Glória, em Vitória. O espetáculo contemplará seus dois discos: “Casas” e “Pearl”. Cantor, compositor e cineasta do Rio de Janeiro, hoje com dois álbuns no currículo, Rubel tornou-se um dos músicos mais requisitados e respeitados da nova geração da música brasileira, com audiência nas rádios de maior prestígio e conquistando críticas positivas nos principais veículos de comunicação do país, além de ultrapassar a marca de 30 milhões de visualizações com o clipe da canção “Quando Bate Aquela Saudade”. Rubel (voz e violão) apresentará também as músicas “Partilhar”, “Mantra” e “Colégio”, além dos sucessos “O velho e o mar”.

Rubel – “Casas” e “Pearl”

No dia 04 de julho, às 20h, no Teatro Sesc Glória (avenida Jerônimo Monteiro – Centro, Vitória). Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada e comerciários), R$ 48 (conveniados e comerciantes).

Dupla faz show intimista

A dupla João Gustavo e Murilo desembarca pela primeira vez na capital para um show intimista e imperdível, no palco 360° do Embrazado. A apresentação será realizada neste sábado, dia 06, a partir das 21h, e traz hits como “Lençol Dobrado”, “Fecha o porta mala”, “Eu Duvido” e “Espelho no Teto”. Diretamente do Mato Grosso do Sul, os músicos ganharam destaque com a música “Lençol Dobrado”, que possui mais de 50 milhões de visualizações no YouTube. A casa fica na rua Joaquim Lírio – Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 33 (meia). Venda on-line no site www.superticket.com.br.

Primeiro DVD

O que será que pode sair da mistura de rap, rock e samba? Com certeza muita irreverência, talento e músicas autorais. Isso é o que promete a gravação do primeiro DVD da carreira da banda Jongô. O show, com o título “RAP ROCK SAMBA”, será apresentado no Embrazado, na Praia do Canto, no do dia 18 de julho, a partir das 21h. O disco contará com sete faixas autorais, todas com a assinatura do grupo, que traz a versatilidade da banda. Um estilo próprio que faz com que eles sejam uma das referências no cenário do entretenimento capixaba. O projeto conta com participações especiais de artistas famosos na música brasileira que futuramente serão anunciados na programação. Fica Rua Joaquim Lírio – Praia do Canto, Vitória. Ingressos R$ 20 (meia).

Sabor do inverno

Na Chocolateria Brasil, a Panelinha de Brigadeiro (R$ 18,20) é a cara da estação. O doce foi uma das primeiras delícias que a chef Flávia Gama colocou no cardápio da loja e segue entre os mais pedidos. “Servimos o brigadeiro quentinho feito na hora, coberto com flocos de chocolate belga ou amêndoas fatiadas”, explica. Outra sobremesa que combina muito com os dias mais frios é a torta de palha italiana servida morninha com chantilly artesanal (R$ 22,90, a fatia). Para beber, a chef Flávia Gama indica o Submarino (R$ 12,50), que vem com um chocolate 34% ou 54% cacau mergulhado no leite quente ou o chocolate quente (R$ 11) preparado com 50% cacau.

Sustentável

O Café Teugrano, com unidades na Praia do Canto (Vitória) e shopping Praia da Costa (Vila Velha), traz com exclusividade o método Aram que cada vez mais ganha adeptos no mundo por ter como resultado um café espresso sustentável. A cafeteira Aram é portátil, não usa eletricidade ou cápsulas. A diferença da Aram para as outras máquinas de espresso é que o usuário pode personalizar a pressão para extrair o café. A pressão da água é controlada a partir da velocidade da manivela, proporcionando um café personalizado, permitindo que os consumidores mais exigentes explorem ao máximo as nuances dos grãos. O café filtrado no Aram custa R$ 10,90 (120 ml). Mais informações (27) 3029-0406.