Vamos sair do piloto automático?

Aproveite as férias para ver e aprender coisas novas, mudar hábitos e viver mais feliz

O mês de julho está quase aí, época em que muita gente vai viajar com a família (ocasião em que as grandes cidades costumam ficar bem mais calmas), ou, ao contrário, fica na própria cidade para conhecer lugares e curtir programas que em geral não consegue fazer no corre-corre diário. De um jeito ou de outro, esse mês traz uma oportunidade muito boa: a de experimentar outros tipos de transporte e sair do “piloto automático”.

Quem, por exemplo, hesita em andar de bicicleta por causa do trânsito pode começar a pedalar, já que as ruas estão mais vazias; os que querem usar o transporte coletivo mas acham difícil, complicado, devem aproveitar a fase para redescobrir esse meio tão eficiente, bom, barato e sustentável. Há vários aplicativos gratuitos que mostram a localização dos ônibus em tempo real, indicando itinerários, horários de partida e localização. O Moovit e o CittaMobi funcionam em várias cidades brasileiras e são os melhores.

Outra chance maravilhosa nessa época: caminhar. Bater pernas pela cidade, descobrindo novos lugares, horizontes, caminhos. Nas viagens de férias isso costuma ser natural, pois as pessoas já saem de casa com esse propósito e com a curiosidade pelo novo. Mas é possível viver esse clima no lugar onde você mora.

Há inúmeras vantagens em viver essa experiência. Só de deixar o automatismo de lado você fica mais feliz. “Posso dizer que o cérebro fica em estado de encantamento quando aprendemos algo diferente. Os cinco sentidos ficam aguçados e o nível de atenção aumenta. Por isso, mudar a rotina é ótimo para a memória”, diz a fonoaudióloga Ana Alvarez, fundadora da Academia da Mente.

Além da chance de usar a bicicleta, caminhar e aproveitar toda a facilidade do transporte coletivo, essa vivência nos faz perceber a importância de usar o transporte certo para cada tipo de situação e momento. Carregado de compras não dá para ir de bicicleta, mas sozinho, em um trajeto curto, não só dá como é a melhor alternativa. Em vez de sair de casa já com a chave do carro na mão ou com o celular pronto para pedir o motorista pelo aplicativo, dê a chance para o novo. Para o movimento. Para a saúde. Descobrir e usar outras formas para se locomover é contribuir para ser mais feliz no seu dia a dia.