Por que você deveria assistir ao anime clássico ‘Evangelion’

Encontrar formas legais de assistir aos animes clássicos é um pesadelo. Ainda que haja interesse do público, a aquisição dos direitos geralmente é difícil, custosa e demorada. Até pouco tempo, este era o caso de “Neon Genesis Evangelion”. Agora, porém, é possível ver a série clássica e suas duas sequências na Netflix.

Lançada inicialmente no formato de mangá, a história criada por Hideaki Anno é ambientada em Tokyo-3, uma cidade futurista à beira da destruição após impiedosos ataques de criaturas chamadas Anjos. Para combatê-las, a organização NERV recruta jovens pilotos que conseguem se sincronizar com robôs gigantes. O protagonista é Shinji Ikari, que vai precisar lidar com seus muitos traumas e decepções se quiser mesmo salvar o mundo.

Apesar dos robôs gigantes, a série intercala episódios de destruição frenética com alguns mais silenciosos.

As batalhas, então, dão lugar a capítulos mais contemplativos, com questionamentos filosóficos que alguns consideram pretensiosos demais.

Assim, se há uma coisa que é preciso saber sobre “Neon Genesis Evangelion” é de que não se deve esperar respostas fáceis da franquia, mas sim abraçar a sua estranheza e descobrir a beleza no processo.