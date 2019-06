Seja o pai (e a mãe) que você quer ser

As redes sociais criaram uma espécie de ditadura do julgamento. Todos estão, o tempo todo, se comparando uns aos outros, julgando (e sendo julgados) por escolhas e ações. No que diz respeito à criação dos filhos, não tem sido diferente. Cada vez mais, são impostos “modelos ideais” sobre decisões que deveriam ser muito particulares e pessoais – como o parto, a amamentação, a alimentação, a escola dos filhos, a relação da mãe com o trabalho e com os cuidados diários. “Busca-se e espera-se uma perfeição que não existe”, diz Danielle Gomes, que é psicóloga e coach parental.

Faça escolhas confortáveis

Co-autora da coleção “Coaching para Pais”, Danielle lembra que cada pai (e cada mãe) trava suas próprias batalhas, carregando culpas, inseguranças, dúvidas, medos e frustrações. “O que menos precisam é serem pressionados, criticados e julgados.” Como outros especialistas em educação parental, Danielle teme que os grupos virtuais, sobretudo os de mães, deixem de funcionar como apoio entre as mulheres, promovendo empatia, solidariedade e respeito, e tornem-se apenas mais uma fonte de angústia. “Não existem verdades absolutas sobre criação dos filhos, o que existem são pontos de vista baseados em experiências”, afirma. “A vida fica melhor quando estamos confortáveis com as escolhas que fazemos.”

Confie na própria intuição

A psicóloga garante que cada pai (e cada mãe) tem tudo o que precisa, dentro de si mesmo, para educar uma criança. Exceto em casos que existam negligência, omissão, abusos ou alguma disfunção comportamental, não há ninguém melhor que os próprios pais para saber o que o filho precisa. “Precisamos confiar mais em nossa intuição e capacidades”, alerta. Se você está satisfeito com a forma como está educando seus filhos, ótimo. Mas não julgue quem não vive a mesma realidade que você. Mas se, pelo contrário, anda se sentindo frustrado em relação à educação dos pequenos, mude. Não desista de fazer melhor. Procure apoio, peça ajuda sim. Mas tenha a certeza que a melhor resposta para esse desafio está dentro de você.