O inverno chegou

A estação mais fria do ano chegou e a Pedra Azul já começou a ferver. Neste feriado de Corpus Christi, a charmosa Rabo do Lagarto esteve em festa e a pousada de

Lilia Mello celebrou em grande estilo os seus 10 anos com festa intimista e chiquérrima. O local faz parte do “Roteiro de Charme”, associação das pousadas mais hypadas do Brasil. O “Cafe de La Musique Pedra Azul”, produzido por Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti, também foi um sucesso. Foram três dias de muita música com uma turma linda, que lotou o hotel Eco da Floresta.

E a temporada promete por lá!

do balé ao samba

Comprovando sua enorme versatilidade, Marcelo Lages, gerente de Cultura do Sesi-ES, será o responsável pela coreografia da Comissão de Frente da MUG no carnaval de 2020. Marcelo tem passagens por escolas do Grupo Especial do Rio (Unidos da Tijuca) e no Carnaval de Pelotas (Unidos de Fragata), sua terra natal. Responsável pela vinda da montagem de “O Lago dos Cisnes” para Vitória, o diretor do Sesi tem uma trajetória incomum: durante 10 anos foi oficial do Exército e dava continuidade, ao mesmo tempo, à sua carreira na dança. Deixou a vida militar para brilhar como bailarino do Teatro Municipal do Rio.

ARRAYEAH

O bloco do Sargento Pimenta, famoso pelo carnaval de rua do Rio de Janeiro, é atração confirmada no arraiá que Bruno Lima promove neste sábado, no Embrazado. Os cariocas prometem trazer os hits dos Beatles para o universo das quadrilhas juninas, ao lado da banca Malacaxeta, do Trio Maracá e do DJ Fabrício Bravim.

Garoto de sucesso

O jovem velejador do Iate Clube Pedro Pianna, que faz parte da seleção brasileira da classe Optimist, se prepara para o mundial que será realizado na Antígua, no Caribe, entre os dias 6 e 16 de julho.

Cachaça Extra Premium

O restaurante Coco Bambu Vila Velha, no shopping Praia da Costa, lança mais uma novidade para seus clientes e quem for saborear suas opções gastronômicas: a cachaça Coco Bambu Extra Premium. “A cachaça Coco Bambu é produzida em um processo totalmente artesanal, sendo feita na Cachaçaria Vale Verde, que fica em Minas Gerais, e tem uma marca consolidada em níveis nacional e internacional”, conta Fernando Grangeiro, um dos sócios da casa.

Vida Saudável

A empreendedora Mariah Vardiero irá receber entusiastas da vida saudável, amanhã, para a segunda edição do projeto #MariahEmagrece. O evento será realizado na Nuvem Sublimação, em Vila Velha, e contará com a presença da nutricionista Thayrine Bastos, do Instituto Lessa. O bate-papo terá apresentação sobre o processo de emagrecimento de Mariah, com foco nos benefícios e desafios de uma vida saudável.

CURTAS

100% personalizado. Ana Paula Leite traz para Vitória a tecnologia das terapias capilares personalizadas. Famoso internacionalmente, o Hair Concept foi desenvolvido pela empresária Roberta Gomes e já faz a cabeça de famosas como Gabriela Pugliesi, Helen Ganzarolli, Milena Toscano e Romana Novais. Por aqui, as capixabas poderão desfrutar da experiência do espaço completo de beleza e cuidados com o corpo na Praia do Canto.

Pedido de casamento. Um pedido de noivado emocionante aconteceu em Santa Teresa, no alto da rampa de voo livre do Caravaggio. A modelo Maiele Alves foi convidada pelas irmãs Karol e Kamilla Zanelato para um editorial de fotos de vestidos de noiva, porém esse editorial era “fake”, e na verdade foi montado um cenário para que o namorado da modelo, Rafael Scheidegger, a pedisse em casamento. Foi lindo!

Arraiá Vegano. Pratos típicos, decoração temática, forró tocando e muita diversão. Essa é a receita da primeira festa junina promovida por Pedro Henrique Rocha em seu restaurante, o Agavegan. O evento acontecerá até o dia 28 de junho, na unidade do shopping Vila Velha. Neste arraiá vegano, os quitutes tradicionais ganham suas versões sem ingredientes de origem animal. Destaque para os bolos sem leite e sem ovos. Vale experimentar!