Preview: Botecando

Este ano, o Roda de Boteco completa a marca de 15 festivais. A festa mais aguardada pelos botequeiros da Grande Vitória acontecerá nos dias 5 e 6 de julho, na Área Verde do Álvares Cabral. Representando a nova geração do samba brasileiro, a Turma do Pagode e o cantor Mumuzinho animam o evento na sexta-feira (05/07). No sábado (06/07), é a vez de conhecer os campeões: melhor boteco, melhor bar, melhor garçom e melhor caipirinha e ainda curtir shows com artistas locais.

Quem estiver no evento também poderá presenciar um minitombo da polenta, tradicional atração da Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante, às 19h. O encerramento será com a rainha do samba Alcione.

Os 39 bares e botecos participantes do evento estarão reunidos em um só local com seus petiscos concorrentes que serão vendidos em porções individuais por R$ 15,00.

Os ingressos estão no 3º lote pelo valor de R$ 55 (meia/por dia). Há também o ingresso solidário no valor de R$ 55 mais 1kg de alimento não-perecível, que deve ser entregue no dia do evento. A compra pode ser feita no site www.blueticket.com.br, rede credenciada Blueticket e bares participantes.

É festa de São João

Junho é um mês muito aguardado por conta dos festejos de São João. As comidas típicas e o clima de alegria tomam conta das celebrações. No dia 28 de junho, é a vez do Wanted Pub entrar na dança e realizar a terceira edição do ‘Arraiá Wanted’, com decoração temática, correio do amor, barraca do beijo, doces e trilha sonora do Trio Mafuá. A noite ficará ainda mais divertida com a presença do personagem Woody. A partir de 21h, na rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (das 23h à 00h); R$ 40 (após 00h). Mais informações: (27) 9.9824-0486.

Pela primeira vez

Pela primeira vez no Espírito Santo, Victor Ferreira, cantor conhecido como Vitão, se apresenta no Embrazado, na próxima sexta-feira, dia 28. Sensação do momento com uma mistura de hip hop e rap, ele já tem mais de 10 milhões de visualizações no YouTube e mais de 10 milhões de plays no Spotify com seus hits “Embrasa feat. Luccas Carlos”, “Tá Foda”, “Te Liguei” e “Caderninho”. O cantor promete uma noite de muito agito no Triângulo das Bermudas, na rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Valores: R$ 25 (meia). Venda on-line: www.superticket.com.br