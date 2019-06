Acontece: Discussão em alta

A edição “Café de La Musique Pedra Azul”, de 20 a 22, tem dado o que falar. A comunidade da região argumenta que uma festa dessa proporção impacta diretamente o meio ambiente local. E para minimizar as críticas, os organizadores mudarem o evento de lugar e horário. Já o empresário Marcus Buaiz levantou a bandeira em favor da festa no encontro do Ibef, na última semana. “Eu sempre defendi que Pedra Azul, pra mim, é um dos lugares mais lindos do nosso estado… Tem bairrismo muito grande que impede a gente de ser o que a gente merece ser”, disse.

Samba de raiz

Um dos fundadores do bloco Simpatia É Quase Amor, do Rio, e apaixonado pelo samba, Luiz Paulo Velloso Lucas preparou um show em homenagem ao grande Paulinho da Viola. O ex-prefeito da capital ocupa o palco do 224/Club no dia 29, acompanhado de Josué Ramos (violão), Bruno Souza (cavaquinho), Rodrigo Nogueira (pandeiro) e Denal (surdo). A noite promete…

No palco 3600

Sorriso Maroto sobe ao palco 360º, sexta-feira, para um show que promete animar a noite da capital. A “Sextinha do Embrazado” recebe o agito, que contará com antigos sucessos e músicas atuais do grupo. O clima é de recomeço do quinteto, afinal, o vocalista Bruno Cardoso se afastou por seis meses, por conta de uma miocardite. Passado o susto, o grupo quis coroar a volta de Bruno com um trabalho de inéditas.

Everest no bate-papo

O empresário Juarez Gustavo Soares, que acaba de regressar do Nepal, onde fez história ao chegar ao topo do Everest, promoverá um bate-papo com os associados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, hoje, às 18h. Ele falará sobre o desafio, que envolveu foco, determinação e muito preparo para enfrentar a montanha mais alta do mundo.

Feijão amigo

Inverno se aproximando, os restaurantes voltam a apostar numa antiga tradição desta época: a feijoada. Marcelo Neto e Letícia Rody já têm sua versão do feijão amigo. Muito saborosa, a feijoada do Cosmô segue uma receita de família: Mariko, mãe do chef Harum Katharian, assume as panelas e serve as cumbucas com linguiça, paio, costelinha, carne seca… Tudo acompanhado de um bom samba.

Delícias juninas

A chef Flávia Gama está preparando delícias juninas para o cardápio da Chocolateria Brasil. Entre as novidades estão os gelatos de torta de amendoim e de canjica doce, o pudim de paçoca e o pão de fubá com requeijão e goiabada.

Curtas

Vinho e arquitetura. O arquiteto Felipe Carpanedo fará uma degustação de vinhos para convidados, hoje, às 18h, no ambiente “Sala de Jantar com adega”, na mostra Tessaro Home&Garden 2019, na Praia do Canto, em Vitória.

Mande in Vix. A cantora e investigadora da Polícia Civil Graciella D’ Ferraz deu start em suas férias e seguiu rumo a Ibiza, na Espanha. A capixaba, que curte merecidos dias de descanso, aproveita para apresentar o seu projeto musical “Los Penetras” nas festas mais badaladas de Ibiza.

Família Dórea. Em breve no shopping Vitória, a empresária Helina Dórea inaugura a maior loja de bebê do Espírito Santo. Ela promete encantar a todos com muitos mimos lindos para os pequenos.