Canguru no Metro: Leve as crianças ao trabalho!

Toda criança tem curiosidade sobre o “trabalho”, o lugar para onde os pais vão sozinhos todos os dias e ou ficam por oito ou mais horas seguidas. Sem maturidade para compreender essa ausência, meninos e meninas alimentam um imaginário cheio de questões relacionadas ao trabalho dos pais. Não por acaso, muitas empresas vêm estimulando programas para receber visitas dos filhos de seus colaboradores. Apresentar o lugar de trabalho dos pais às crianças aproxima dois pilares importantes da sociedade: o trabalho e a família.

“Esse tipo de iniciativa contribui favoravelmente para o desenvolvimento emocional dos filhos e também dos pais, funcionando como um facilitador para o conflito família x carreira”, diz Lilian Camba, uma das diretoras da Maozinhas que Fazem, empresa de recreação que usa atividades lúdicas, jogos recreativos e oficinas de arte para apresentar o trabalho dos pais às crianças, nos chamados “family day”. “É preciso conversar com as crianças desde cedo sobre a importância do trabalho, sem enfatizar somente o significado como fonte de renda, mas também como fonte de realização pessoal para os pais.”

Experiência marcante

Segundo Lilian, iniciativas que promovem a conexão entre empresa, funcionários e seus familiares são benéficas para todos os envolvidos. Ela enxerga três ganhos:

1. Funcionários sentem-se gratificados em apresentar à família o seu ambiente de trabalho e falar sobre a importância do que fazem para a sociedade.

2. Familiares dos colaboradores interagem com as famílias de outros funcionários.

3. Empresas ganham mais admiração e mais engajamento de seus colaboradores.

“Tanto em companhias de grande porte quanto em pequenos escritórios, a satisfação dos funcionários e dos familiares é palpável nos eventos de integração que produzimos”, conta Adriana Quaresma, que divide a direção da Mãozinhas Que Fazem com Lilian. Você já levou seus filhos para conhecer o seu local trabalho? Lilian e Adriana garantem: é uma experiência marcante para os pequenos.

*A canguruonline.com.br é uma plataforma de conteúdo sobre primeira infância e prestação de serviços para pais e educadores. A coluna Canguru no Metro é publicada todas as terças-feiras, sempre neste espaço.