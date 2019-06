POA+RS: Municípios e a previdência

É de pânico a reação dos prefeitos gaúchos à retirada dos municípios do projeto de reforma da Previdência pelo relator Samuel Moreira (PSDB-SP). Das 497 prefeituras, 329 têm regimes próprios. O dado assustador é que, destas, 94% estão deficitárias! Para que fique claro, sai mais dinheiro do que entra. Os dados foram apresentados pelo presidente da Famurs, Antônio Cettolin, em debate no “90 Minutos”, na Rádio Bandeirantes.

Roupa suja. Está previsto para hoje o encontro entre a direção municipal do Progressistas com o prefeito Nelson Marchezan Júnior. O PP quer entender os movimentos que têm afastado a sigla do vice Gustavo Paim do primeiro escalão. A saída do próprio Paim da Secretaria de Relações Institucionais é dada como questão de horas. A cadeira vai para o PSDB.

O fiel. Enquanto os vereadores Mônica Leal, Ricardo Gomes e Cassiá Carpes votaram contra alguns projetos importantes para o Executivo, o atual presidente do PP, João Carlos Nedel, é o mais fiel aliado de Marchezan na Câmara. Vai ser difícil queixar-se para ele de infidelidade.

Quem avisa, amigo é. Não foi por falta de aviso desta coluna que o auditório Araújo Vianna terá um período de “limbo” na sua administração. Até setembro, data da possível nova assinatura, o comando é da Secretaria Municipal da Cultura.

Tudo será incorporado. Tudo que a Opus colocou no local permanece. O secretário de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, esclarece que todas as benfeitorias feitas no contrato encerrado no domingo são incorporadas ao equipamento público.

Reaquecimento. Chama atenção de quem circula pelo extremo sul de Porto Alegre a quantidade de prédios novos que estão sendo construídos para locação comercial. As avenidas Edgar Pires de Castro e Juca Batista estão, aos poucos, mudando de perfil. Será sinal de uma retomada na economia?

*André Machado é jornalista formado na PUCRS. É apresentador do “90 Minutos”, na Rádio Bandeirantes, e do “RS Acontece”, na Band TV. É também comentarista da BandNews FM.