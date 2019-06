Os Desafios das Marcas no Mundo Digital

Autor convidado do dia: Daniel Dutra, diretor-fundador da Marino Gestão de Marcas. Foi professor na UFES e tem mestrado em Design pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).

Com o crescimento da Internet, as empresas apostam para marcar presença no ciberespaço. As abordagens adotadas são variadas, porém, o objetivo é o mesmo: explorar o mundo virtual para criar oportunidades de negócios com seus clientes. Para isso, as empresas têm o desafio de administrar o que chamamos de ‘Presença Digital da Marca’.

Gerir a presença digital do seu negócio vai além de possuir site e redes sociais ativas e atualizadas. A informatização transformou as formas de produção e consumo. Assim, entender os efeitos das novas tecnologias é o primeiro passo para explorar a presença digital de uma marca de modo eficaz.

Mas por onde começamos? Vamos iniciar comentando o principal ganho com essas transformações. A Internet ampliou a experiência dos clientes com as empresas. As marcas ganharam uma expressão multimídia, dinâmica e interativa. As redes integram texto, imagem, som e movimento em um mesmo lugar. As marcas apresentam mais possibilidades de expressar sua aparência, seu jeito de falar, seus valores.

Explore isso e permita que os seus clientes se aproximem e se envolvam com a identidade do seu negócio. A Cultura Digital exige que as marcas sejam cada vez mais ágeis. O tempo de validação de uma ideia ficou mais curto. É possível testar e validar uma experiência de modo muito mais rápido. A distância entre empresa e seus clientes também foi encurtada, permitindo feedbacks contínuos dos usuários. Hoje, os relatos das experiências dos clientes, positivos ou negativos, chegam rapidamente e são facilmente ampliados. A dica aqui é: envolva os seus e considere a cocriação na elaboração de novos produtos ou serviços.

E, por fim, a presença digital do seu negócio deve ser consistente e autêntica. Não mude a aparência da sua marca e a sua linguagem nas redes sociais e não se apegue demasiadamente às tendências. Considere que cada nova rede social é uma oportunidade de reforçar a promessa da sua marca e a sua identidade, de fazê-la ser vista, ouvida, sentida e, porque não, jamais esquecida.