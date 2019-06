Ícones do Samba

Para os que curtem um bom samba, no dia 13 de julho, sábado, o Steffen Centro de Eventos realiza mais uma edição da festa all inclusive com atração nacional, desta vez com a trilha sonora de Diogo Nogueira e Benito Di Paula. Benito abre a noite com o show da turnê “Fim de Papo”, a última da consagrada carreira de 50 anos do pianista, poeta, cantor e compositor, que passará por mais de 120 cidades entre Brasil, Itália, Portugal, França e Estados Unidos. Na sequência, é a vez do carioca Diogo Nogueira subir ao palco para apresentar o show “Tá faltando o quê”, incluindo seus maiores sucessos. No repertório, músicas como “Alma Boêmia”, “Clareou” e o hit “Pé na Areia”, que atualmente tem mais de 31 milhões de visualizações no Youtube. Ingressos: Lote único – R$ 150. Pontos de venda: Steffen Centro de Eventos, Farmácia Mônica (Reta da Penha), Steffen Locações (Bairro República) e site do blueticket. Horário: 22h. Steffen Centro de Eventos – Rodovia ES 010, km 4 – Jardim Limoeiro, Serra. Informações: (27) 3338-3009 / 98132-3232.

Circuito de teatro

O Circuito Banestes de Teatro traz o espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah, promovido pela Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, nos dias 29 de 30 de junho, no Teatro Universitário (Ufes), em Vitória. Dia 29, em duas sessões: às 19h e às 21h, que terá intérprete de libras. E no dia 30, com sessão extra às 20 horas. A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo é hoje um dos mais atuantes grupos de teatro do País, com 24 anos de carreira e mais de 15 espetáculos montados. Já se apresentou em todas as capitais do Brasil, fez quatro temporadas em Portugal e três nos Estados Unidos. No elenco, Ricardo Pipo, Adriana Nunes, Welder Rodrigues, Jovane Nunes, Victor Leal e Adriano Siri. Vendas: bilheteria do teatro (das 15h às 20h) ou no site tudus.com.br. Informações pelo telefone (27) 3376-0933 ou wbproducoes.com.

Para dar gargalhada

Renato Albani volta a Vitória, no dia 06 de julho, com seu novo espetáculo de comédia stand up “Alguém me explica o mundo”. O comediante apresenta seu ponto de vista peculiar e bem humorado sobre a evolução da vida e as suas consequências, as dificuldades e facilidades de morar sozinho, a diferença das pessoas com o passar dos anos e a hipocrisia de rir dos outros, mas não rir de si mesmo. Dia 06 de julho, sábado, abertura dos portões a partir das 19h, e início às 20h. Centro de Convenções de Vitória, R. Constante Sodré, 157 – Santa Lucia, Vitória. Cadeiras: Setor B: R$ 44,00 (meia) e Setor C: R$ 38,50 (meia). www.bilheteriadigital.com.

Delícias açucaradas

Com mais de 50 opções de doces, entre brigadeiros gourmet, brownies, palhas italianas, balas e macarons, a Brigadeiros Dedo de Moça, assinada por Vanessa Alvarenga, acaba de ganhar uma unidade móvel no Masterplace Mall, na Reta da Penha, em Vitória. O carrinho está localizado em frente à loja Metal Nobre e conta com sabores diversificados de brigadeiros, como ninho com nutella, pistache, queijo com goiaba, creme brûlèe, brigadeiro belga, além de toda linha tradicional. Há também os sabores mais exóticos, como churros, caramelo com amêndoas, grana padano, chocolate com pimenta, entre outros. Endereço: Masterplace Mall, av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.

Contando história

Documentos, fotografias, cartas, mapas e plantas arquitetônicas de monumentos ajudam a reconstruir o importante papel da atuação dos jesuítas em todo o território brasileiro. A nova edição de “O colégio e as residências dos jesuítas no Espírito Santo” – obra considerada referência na área da arquitetura jesuítica no Brasil, será lançada hoje, dia 17 de junho, em Vitória, no Cine Metrópolis, na Ufes. Alguns exemplares da obra serão distribuídos no evento, que tem entrada gratuita. Os jesuítas tiveram papel importante em todo o território brasileiro, e o padre José de Anchieta foi seu missionário mais ilustre e fundou alguns dos núcleos mais antigos do estado, destacando-se as atuais cidades de Anchieta, Guarapari e Viana.