CD em casa

O padre Anderson Gomes, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Vila Velha, realiza amanhã o show de lançamento do seu novo CD, ao lado da banda completa, no Le Buffet Master, em Vitória. O álbum “Em casa” traz canções que marcaram a jornada

de sua vida sacerdotal. As faixas reúnem músicas litúrgicas e oracionais. Dono de uma voz afinada e marcante, ele cativa os fiéis por onde passa. Padre Anderson se tornou um sacerdote muito querido entre os católicos. Vai ser sucesso!

CASACOR ESpírito Santo

A arquiteta e realizadora da CasaCor Espírito Santo, Rita Rocio Tristão, recebe arquitetos, designers, paisagistas e imprensa para a primeira reunião operacional da mostra, na próxima terça, 18. Na ocasião, ela vai apresentar as novidades sobre o evento. O tema, novos ambientes, surpresas gastronômicas e culturais estão entre as boas novas a serem anunciadas.

40 anos de glamour

A jornalista e empresária Lurdinha Perovano comemora 40 anos hoje, em uma festa que promete ser puro glamour. Com o tema “Oscar”, o Le Buffet Master entrará no clima de tapete vermelho com os convidados em traje de gala! A iluminação cênica ficará por conta de Johnathan Bruno, da In-Color Iluminação. Além disso, haverá um espaço exclusivo do Santo Cassino. Ah, a festa virou desejo na cidade, com pessoas querendo até comprar convite, é mole?

Empreendendor festeiro

Mariana Gusmão e Ana Paula Peixoto comandam o workshop “Empreendendo na área de festas e decorações infantis”, na segunda-feira (dia 17), no Cerimonial O Mais Legal. As convidadas são as experts Rachel Pires, da “Nuvem Sublimação”, Luiza Góes, do “Ateliê da Lu” e Lô Motta, “O Abacaxi”.

Guerreiras em ação

Gabriela Simmer destaca um grupo que tem inspirado e criado uma onda de solidariedade no Espírito Santo. Trata-se do “Grupo de Mulheres – Guerreiras Medquimheo”, que une diversão, amizade e compartilhamento de experiências na luta contra o câncer. A psicóloga explica que as pacientes oncológicas têm a oportunidade de se reunir para, além de realizarem trabalhos manuais, compartilhar momentos leves de descontração e alegria. Os materiais produzidos são vendidos para arrecadar fundos e auxiliar instituições carentes em terras capixabas.

CURTAS

Glow. Com organização de Stella Miranda, a empresária Narjara Aguiar recebe, no dia 17, em seu studio de beleza, na Praia do Canto, a primeira edição do Glow, o evento de noivas mais glamouroso do estado. Paula Boulanger e o casal André e Giovanna Rosa já confirmaram participação.

Coquetel de novo espaço. Formada pela Make Up Forever Academy, em Nova Iork, a maquiadora Mari Roncetti anuncia que atenderá em novo local neste mês. Adepta da make natural e iluminada, Marianna promove coquetel de inauguração do seu estúdio de beleza na noite do próximo dia 25, na Mata da Praia, em Vitória. Na ocasião, haverá exposição da nova moda do momento em acessórios: presilhas de cabelo assinadas por Leticia Carvalho e Bruna Schauffert.