Você sabe quanto gasta com apps de transporte?

Eles são fáceis de usar, práticos e modernos. E parecem inofensivos no quesito financeiro: você clica para pedir um carro, espera alguns minutos, chega ao seu destino e se despede – feliz da vida. Parece que não gastou nada. Só que a conta vem depois, especialmente quando isso se torna um hábito. Não há nada de errado nos apps de transporte, já que eles facilitam a locomoção de mais de 20 milhões de pessoas no Brasil – estima-se que 52% da população brasileira use aplicativos de transporte. A questão é que esses serviços, hoje muito popularizados, podem se transformar em um estilo de vida que tende a comprometer bastante a sua conta bancária.

Uma pesquisa recente feita pela plataforma de organização de finanças pessoais Guiabolso aponta que os principais apps de transporte – Uber, 99 e Cabify – envolveram, em média, 9,5% da renda dos 72 mil usuários da plataforma que utilizaram esse serviço no mês de maio. O gasto médio com esses aplicativos foi de R$ 119.

Essas ferramentas tecnológicas incluem os serviços de aluguel de bicicletas e patinetes e os de entrega de comida e diferentes itens, que têm crescido enormemente junto com a evolução dos smartphones, incutindo novos comportamentos e maneiras de viver.

Do ponto de vista do consumidor, vale ficar atento e controlar os gastos com cuidado, até criando metas de orçamento. Quanto você pode gastar em transporte por mês? E o que é mais saudável e interessante para você? Será que você está deixando de caminhar porque ficou dependente do serviço motorizado? O importante é entender que os aplicativos para pedir carros não podem substituir o transporte coletivo. Eles até podem complementar os trajetos, mas não devem ser a base da rotina de locomoções. Os trens, metrôs e ônibus são do ponto de vista financeiro e também ambiental opções muito mais eficientes. E são igualmente essenciais no quesito saúde. Quem pega o transporte público tende a caminhar mais, um item fundamental para o bem-estar no dia a dia. Dessa forma, use os apps, mas não abuse. Tanto o seu bolso quanto o meio ambiente e o trânsito das cidades agradecem muito.