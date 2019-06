Chocolate selvagem

A Praia do Canto vai ganhar uma novidade gastronômica: o Empório Joaquim, com previsão de inauguração para julho. Sob o comando dos sócios Marcelo Santos Neves, Fernando Brito e Patrícia Santos Neves, a casa terá a exclusividade dos chocolates Luiza Abram, do tipo “bean to bar”. Feitos apenas com cacau selvagem e açúcar orgânico, colhido de forma extrativista por ribeirinhos da Floresta Amazônica, o chocolate é produzido em microlotes e as características de sabor mudam a cada ano, reservando muitas surpresas.

Parceria do bem

A designer de joias Carolina Neves abraçou o projeto do Instituto Ponte e lança neste mês um lote único de 100 unidades da peça best-seller da marca, com 100% do valor das vendas revertido ao projeto, que oferece oportunidade de educação de qualidade para adolescentes de famílias de baixa renda. Quem comprar o colar, parecido com um terço, em ouro amarelo 18k e esmeraldas, conhecida como a pedra do amor, entrará de coração aberto no clima da campanha: “Compartilhando Amor”. Que tal fazer parte dessa corrente?

Negócios a todo vapor

E tem mais novidades… Carolina Neves contou que está de mudança para um novo ateliê, que ficará localizado em cima do restaurante Aleixo, na Praia do Canto. O espaço, que deve ser inaugurado no final deste mês, será ainda mais aberto para a troca de experiências entre as pessoas. E além das joias, a designer promete um cantinho gourmet para compartilhar suas receitas, que já fazem muito sucesso entre as clientes.

Treinamento e visagismo

A consultora de moda e especialista em análise facial Bruna Moraes vai ministrar, amanhã, um treinamento em técnicas de visagismo para os colaboradores das Óticas Paris. O convite partiu da diretora de marketing da loja, Ana Luiza Azevedo.

Time de peso

Com o tema “Inteligência Artificial e Criativa: novos tempos, novos desafios”, o 30º Congresso Estadual de Gestão de Pessoa acontecerá hoje e amanhã, das 8h às 18h, no Centro de Convenções de Vitória. Por lá, estão confirmados nomes como o da jornalista Glenda Kozlowski; do presidente do CRA-ES, Maurílio Inês; e do presidente do CFA, Mauro Kreuz.

Moda para homens

Eduardo Coutinho está preparando várias novidades para apresentar no Vale do Cricaré. O consultor de imagem e estilo foi convidado para participar e cobrir o fórum “Moda na era Digital”. O convite foi feito pelo professor George Pirola. O evento acontecerá na quinta-feira, na faculdade Vale do Cricaré, em São Mateus, com outros profissionais da área.

CURTAS

Música. O projeto TAS, Terças de Arte, no Sesi, convida a todos para assistir a banda capixaba Cinco Nós, que apresenta o show de seu novo álbum “Cria”, hoje, às 20h30, no Teatro SESI, em Jardim da Penha.

Junho Verde. O evento que acontece no feriado de Corpus Christi, dos dias 20 a 22 de junho, em Pedra Azul, abraçou a campanha do Junho Verde. Além de não ter ingressos impressos de papel, serão convites somente on-line. E a cada ingresso vendido, uma árvore será plantada em comemoração ao mês. As áreas escolhidas para plantação serão indicadas por uma autoridade ambiental local. O evento ainda realiza outras ações sustentáveis protegendo o meio ambiente local.

20 anos de solidariedade. Adriana Bergi, presidente do Instituto João XXIII, celebra 20 anos de atuação com mais uma edição da “Feijoada do João XXIII”, domingo, no Mokai, Ilha do Boi. Será uma tarde de muito samba e solidariedade.

Feras da arte. O ator, dramaturgo e diretor Silvero Pereira, o diretor de cinema Luiz Carlos Lacerda e o escritor José Roberto Torero são alguns dos feras da arte cinematográfica que serão responsáveis por ministrar oficinas durante o 26º Festival de Cinema de Vitória, de 24 a 29 de setembro. As inscrições já estão abertas e seguem até 5 de julho. Serão oficinas nas áreas de Realização, Interpretação, Direção de Arte, Roteiro e Gestão.