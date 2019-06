App botão de pânico

O morador de Jardim Camburi Junior Barbarioli lançou o aplicativo “Help Comunidade” em outubro de 2018. Como funciona? Inicialmente é possível qualquer cidadão baixar o aplicativo pelo seu celular Android e cadastrar até cinco contatos. Ao sentir-se em situação de perigo, ele pode acionar o alerta “help” com um simples toque na tela, que enviará o alerta sonoro comunicando que ele com problemas. Com o mapa de localização e monitoramento em tempo real, todos os cinco contatos recebem as informações. Eles podem acionar a polícia e, assim, dar mais velocidade na ação, evitando assaltos, arrombamentos ou até mesmo um sequestro.

vai além

Detalhe, Junior Barbarioli já tem todo o sistema para a implantação do projeto nas guardas municipais e Polícia Militar. O objetivo é “linkar” também o sistema junto a motoristas de Uber, taxistas, transporte coletivo, e outros meios.

ibef hour

Marcus Buaiz falará sobre empreendedorismo na “Era Digital”, durante mais uma edição do IBEF Hour. O happy hour acontecerá na BM Vitória, no dia 13 de junho.

40 anos do roupa

O grupo Roupa Nova, um dos mais tradicionais da música brasileira, prepara-se para fazer uma apresentação especial no Norte do estado. A banda carioca celebra 40 anos em 2020, mas adianta a comemoração para o dia 6 de julho, com o show da turnê que relembra a história de sucesso em todo o país. Os hits da banda marcaram a vida de muitas pessoas. O evento será realizado no espaço Conceição Hall.

festa dos namorados

O músico Jackson Lima é quem vai comandar a festa antecipada de Dia dos Namorados da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, hoje, às 22h, no Jardim de Eventos do Álvares Cabral, em Vitória. No repertório, sucessos do pop rock nacional e internacional.

Um dia para lembrar

Mirela Souto conta que amanhã é comemorado o Dia Mundial dos Oceanos, e ressalta sobre a importância do descarte consciente de resíduos por parte da população, que pode impactar diretamente nos nossos mares. “Datas como esta, nos fazem repensar atitudes. O Ministério do Meio Ambiente divulgou, este ano, que aproximadamente 80% dos resíduos que se encontram no mar são constituídos por plásticos e derivados. A maioria tem origem de atividades realizadas em terra, a partir da gestão inadequada, enquanto os 20% restantes são de transporte de cargas, pesca, plataformas marítimas, entre outros”, ressalta.

CURTAS

Queijo de búfala made in Espírito Santo. José Luiz Casati adianta que lançará um novo produto na Feira Sabores da Terra, de hoje a domingo (9) de junho, no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória. O queijo maturado de búfala é produzido com exclusividade, em Linhares, e será apresentado aos capixabas durante o evento.

Mais sabor. O balneário de Manguinhos, famoso pelas belas praias, também se destaca pela gastronomia local. Depois de consolidar o festival Manguinhos Gourmet, principal evento gastronômico do estado, a associação comercial do balneário da Serra dedica-se à segunda edição do Circuito da Moqueca Capixaba, que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho.

Turismo. Dia 13 de junho tem início as atividades que antecedem a abertura da temporada de turismo de observação de baleias no estado. O “II Simpósio Latino-Americano sobre Turismo de Observação de Baleias: Status e Perspectivas para a América Latina” é uma iniciativa do projeto Baleia Jubarte e apoio do Sebrae e da prefeitura de Vitória. O objetivo é promover a atividade, bem como a capacitação dos operadores locais e profissionais de turismo da região. O evento será realizado em Vitória.

Lideranças. José Felipe Carneiro, um dos sócios de uma das maiores empresas do mundo, a Ambev, é presença confirmada no Meeting de Lideranças Industriais, que acontece de hoje a domingo, em Pedra Azul. O encontro reunirá empresários para debater temas como produtividade, competitividade cenário político e econômico.