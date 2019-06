Neil Gaiman só fez ‘Good Omens’ por desejo de Terry Pratchett

“Good Omens”, teve participação direta de Neil Gaiman, algo que não é tão comum nas adaptações das obras do autor. Gaiman explicou o que o motivou a assumir o posto de showrunner: o falecido coautor do livro “Belas Maldições”, Terry Pratchett.

“Nossa ideia era achar alguém para adaptar e comandar o projeto, mas aí Terry pediu para que eu assumisse porque não achávamos ninguém para o posto. As pessoas achavam o projeto muito estranho ou complicado, então ninguém aceitou. Terry me pediu para ser o showrunner e eu aceitei, já que Terry nunca tinha me pedido nada antes – e então ele morreu”, lembra o inglês.

Gaiman então explica que a função veio naturalmente como uma forma de luto pelo colega, que faleceu em 2015. “Saí de seu funeral, voei de volta para casa e logo comecei a escrever o primeiro episódio, para lidar com a perda de alguém que era parte tão importante na minha vida. Foi interessante, fiz “Belas Maldições” de um jeito muito diferente do costume: normalmente sou bem tranquilo e aceito as decisões dos outros, mas dessa vez estava fazendo pelo Terry. Então quando os produtores sugeriam coisas como fazer o trecho de Agnes Nutter em forma de animação para economizar dinheiro, me orgulho de dizer que não aconteceu dessa forma.”

A primeira temporada de “Belas Maldições” já está disponível na Amazon Prime Video.