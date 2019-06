Senhores pais...

Para mim, é incompreensível que três em cada dez integrantes de grupos prioritários tenha aberto mão da vacina gratuita contra a gripe na rede pública. A imunização em Porto Alegre atingiu 69,7% deste grupo. O resultado é pior entre os que não escolhem. Apenas 60,6% das crianças foram vacinadas durante a campanha. As mentiras em torno da vacina e a falta de informação sobre a campanha contribuem para o resultado. Todo ano procuro uma clínica privada para me imunizar ainda em março. Vá entender…

Solução para o Triângulo. A chuva insistente dos últimos dias em Porto Alegre tem escancarado o problema da falta de cobertura do Terminal Triângulo. Há quatro anos com o teto danificado, agora vai. Em 9 de maio, o Zaffari, que vai responder pela obra como contrapartida de um novo empreendimento, apresentou três orçamentos. A análise foi feita pela Secretaria de Infraestrutura. No dia 28, foi apresentada a empresa vencedora.

início de obras. A previsão é de que o início das obras se dê ainda na primeira quinzena deste mês. A situação do terminal, especialmente em dia de chuva forte, faz com que as críticas pesadas à falta de reação do município transpareçam. É hora de reagir.

The Book is on the Table. Seis professores da rede pública municipal preparam as malas para uma temporada de seis semanas nos Estados Unidos. A viagem é sem ônus para o município. Passagens, estadias e o curso do Programa Fulbright são pagos pelo Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Todos foram selecionados por meio de um edital. Na bagagem, trarão o aprimoramento no desenvolvimento de metodologias no ensino da língua inglesa.

Benefício. Quem ganha é o jovem estudante da periferia de Porto Alegre, onde estão todas as escolas municipais. Para não haver prejuízo do conteúdo e cargas horárias, a Smed exige um plano de recuperação dessas aulas, bem como a substituição em sala de aula dos períodos de afastamentos dos titulares.