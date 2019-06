Café nas montanhas

Após o sucesso no verão de Guarapari, a festa “Café de La Musique” desembarca no inverno das montanhas capixabas com o “Café de La Musique Pedra Azul”, no feriado de Corpus Christi. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, a região considerada a “Campos do Jordão do Espírito Santo” recebe o evento conhecido internacionalmente, com apoio da Associação Turística de Pedra Azul e do Montanhas Capixabas Convention & Visitor Bureau. Alguns dos hotéis parceiros, para a alegria dos empresários locais, já estão lotados! Vai ser um luxo!

‘climão’

Mas o evento criou “climão” na cidade. A cerimonialista Stella Miranda já se mostrou preocupada com os grandes eventos no local. Os empresários da festa garantiram que ela será 100% sustentável, além de ser autossuficiente (nenhum recurso financeiro da Pedra Azul será utilizado).

pela mudança

Tayana Dantas, fundadora do Movimento Vila Nova, foi destaque na Assembleia Legislativa num debate sobre nova política. Tayana é gestora da UVV e realiza um belo trabalho voluntário no Vila Nova, onde se propõe a ouvir os moradores de Vila Velha por meio de uma pesquisa para diagnosticar os problemas da cidade. O Vila Nova apresentará esse resultado e propor soluções compartilhadas com especialistas.

Hartung na unimed

Paulo Hartung mantém a rotina de palestras pelo país. No dia 18, o ex-governador será o palestrante principal de evento promovido pela Unimed Participações, em São Paulo. Hartung vai debater o cenário socioeconômico do país.

Finanças

Aziz Xavier Beiruth, professor e doutor em Controladoria e Contabilidade, fará o 2º Módulo do Ciclo de Fundamentos Econômicos. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo e acontece hoje e quinta-feira na Fucape, em Vitória.

Mangrovel abre as portas

Vila Velha acaba de ganhar novo espaço para festas em Itaparica: o cerimonial Mangrovel, que abre as portas amanhã, com coquetel para convidados. Comandado pelos irmãos Dyonatan e Fabrício Giovanelli, o espaço está preparado para receber eventos dos mais variados tipos e tamanhos, como casamentos, palestras, aniversários e confraternizações empresariais.

Espaço para evento kids

Rachel Pires, da Nuvem Sublimação, estará presente com um painel interativo para a criançada na inauguração do novo espaço kids do Mokai, em Vitória. A festa acontece hoje e marca a abertura da agenda do espaço para eventos infantis. Os principais fornecedores do mercado estarão por lá.

CURTAS

Falando em IBEF. Hoje, Marcelo Mendonça convida para café da manhã na Monte Líbano, Praia do Canto. O evento é exclusivo para os jovens do IBEF e contará com a presença do convidado Pedro Henrique Mannato Coutinho, CEO e sócio-fundador da startup “Olho do Dono”.

Teatro do finde. A WB Produções traz para Vitória o espetáculo “O Livro dos Espíritos”. A montagem é da mesma produtora de “Allan Kardec”, sucesso há seis anos pelos teatros do Brasil e visto por cerca de meio milhão de pessoas. A direção é de Rogério Fabiano e Érica Collares, que também estão em cena. Cláudio Gardin e Manuela Collares completam o elenco. A peça será apresentada sexta e sábado, no Teatro Universitário (da Ufes).

Amor pra dar e vender. Datas como o Dia dos Namorados podem ser um ótimo momento para inovar: “Oferecer uma boa experiência ao cliente é tão importante quanto oferecer um bom produto. Decorar o ambiente, criar uma receita especial. Atitudes simples ao alcance de todo empresário, e que bem comunicadas podem ajudar a alavancar as vendas”, explica o especialista em Gestão Estratégica, Glaucio Siqueira. BOA!