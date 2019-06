Preview: Muito axé!

Para iniciar o mês com muito alto astral, o Embrazado recebe no próximo sábado, 8 de junho, o cantor Saulo Fernandes. A festa começa às 21h, e se depender do baiano, não tem hora pra acabar! O cantor apresenta sua nova turnê “Sol Lua Sol” com músicas inéditas do seu último DVD gravado.

O trabalho que está sendo apresentado ao público semanalmente por meio de clipes publicados na página do cantor, tem previsão de lançamento em novembro. Além das músicas novas, grandes sucessos como “Raiz de todo bem”, “Preta, “Não precisa mudar” e “Toda linda” não ficarão de fora do setlist.

Vá lá: Rua Joaquim Lírio – Praia do Canto, Vitória. Ingressos 2º lote: R$70,00 (meia-entrada) e R$140,00 (inteira). Venda on-line: www.superticket.com.br.

Divulgação

Delícia de Inverno

A partir de hoje, o Outback Steakhouse traz pela primeira vez para seu cardápio dois fondues acompanhados dos sabores mais amados da marca. A novidade chega em duas versões, doce e salgada. O diferencial é que, ao invés da tradicional panela do fondue, o mix de queijos e a calda de chocolate serão servidos no icônico pão australiano do restaurante, desta vez em formato de bowl.

A opção salgada, chamada Cheese Fondue (R$ 75) conta com uma fonduta de mix de queijos com um toque de molho ranch servida com filet mignon em tiras, cubos de frango grelhados, camarões empanados ao estilo Outback, fritas e os royal bites (cubos de Ribs empanados no mix de temperos da cebola Bloomin’ Onion). Já no Chocolate Fondue, versão doce (R$ 60), o pão australiano vem recheado de calda de chocolate e servida com os tradicionais brownies, morangos, bananas e marshmallows tostados.

O cliente pode pedir o combo com os dois sabores pelo preço especial de R$ 120. As novidades ficam disponíveis por tempo limitado.

Chocolate Fondue é uma das novidades do cardápio / Divulgação

Meio ambiente musical

O projeto Tamar Cultural promove um evento musical no próximo dia 08 de junho, sábado, em Vitória. Estão confirmados shows do músico Chico César e da banda Tamarear, de Gustavo Mackaco e Marcos Clement. As apresentações fazem parte da programação da “Semana do Mar” que acontece de amanhã a 08 de junho, em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho, e ao Dia Internacional dos Oceanos, em 08 de junho.

O centro de visitantes do Projeto Tamar fica na av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700A – Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), à venda na bilheteria do centro de visitantes do Projeto Tamar.

Chico César faz show no projeto Tamar Cultural / Divulgação

Cidades abstratas

A exposição individual do artista João César de Melo traz desenhos e pinturas desenvolvidos ao longo de mais de 20 anos de produção e um painel inédito pintado in loco, exclusivamente para esse projeto. Com formação em arquitetura, o artista tem como referência o centro de Vitória. Em sua trajetória, Melo experimentou várias formas de representação dos elementos que percebe no coração da capital: objetos pequenos e grandes, áreas vazias e densas, texturas, elementos de conexão ou contemplativos. Para ele, cada trabalho – desenho, tela ou mural – configura-se como um “exercício estrutural”, termo corrente em seu vocabulário plástico.

A exposição “Cidades Abstratas” vai até o dia 14 de julho. Horários de visitação (exceto feriados): Terça a sexta, das 11h às 20h. Sábado e domingo, das 11h às 19h. Horário especial de visitação: 23/06, das 13h às 18 horas. Espaço Expositivo Levino Fanzeres do Sesc Glória – 1º pavimento, Ala Praça. Entrada gratuita.

Para pequenos

A Oses (Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo) apresenta o concerto “Série Famílias”, dia 09 de junho, às 11 horas, no Teatro Glória. Neste concerto especial, os pequenos são convidados não apenas a conhecer peças emblemáticas da música clássica, mas também a interagir com os músicos. Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$ 6 (comerciantes e conveniados).