Irresistíveis!!

A prefeitura de Vitória lançou ontem uma plataforma colaborativa para ajudar a achar um lar para animais disponíveis para a adoção. No portal “Bem-estar animal”, é possível ver a fotinha dos bichinhos com informações como nome, sexo e peso. A parti daí, você pode informar se tem interesse de adotá-lo. É possível também acompanhar pelo site os projetos e ações que a prefeitura realiza para o bem-estar animal na cidade, além de permitir que a ONG’s (Organizações Não Governamentais) e protetores da causa possam cadastrar seus cães e gatos para adoção de forma interativa.

Qualidade de vida

Com foco em pensamentos sobre psicanálise e terapia, o “Espaço Integrar” vai oferecer técnicas terapêuticas como constelação familiar e hipnoterapia, além de integrar outras especialidades médicas. Os sócios, psicanalistas e hipnoterapeutas, Inácio Ferreira, Patricia Rosário e Nelyane Nascimento buscam a partir dos diversos tratamentos contribuir para a saúde dos capixabas.

Doce veruska

A amiga e jornalista Veruska Seibel Boechat faz parte da equipe do novo programa da Band, o “Aqui na Band”, comandado por Silvia Poppovic. Veruska é a colunista da atração matutina, que tem como diretor o fera Vildomar Batista.

O UBER DAS ROUPAS

O mundo fica cada vez mais “uberizado”. Batizado de Nully, um serviço mensal de aluguel de roupas promete revolucionar o mercado de moda sustentável nos EUA. A assinatura mensal custará US$ 88, cerca de R$ 350, e os clientes poderão pegar até seis peças emprestadas no “armário coletivo”, durante 30 dias. A iniciativa é da empresa URBN, detentora das marcas Anthropologie, Free People e Urban Outfitters. Assim como ocorreu com o Uber, a ideia vai chegar por aqui em 4, 3, 2…

Amor pra dar e vender!

Datas como o Dia dos Namorados podem ser um ótimo momento para inovar na forma de funcionamento dos estabelecimentos. “Oferecer uma boa experiência ao cliente é tão importante quanto oferecer um bom produto. Uma padaria, por exemplo, pode se aproveitar da data e criar um ‘combo’ para ser compartilhado pelo casal. Decorar o ambiente, criar uma receita especial. Atitudes simples, ao alcance de todo empresário, e que bem comunicadas podem ajudar a alavancar as vendas”, explica o especialista em Gestão Estratégica, Glaucio Siqueira.

rumo a inhotim

A Matias Brotas Arte Contemporânea levará um grupo para uma viagem de imersão ao Inhotim, entre 31 de maio e 2 de junho, com o fera Agnaldo Farias. Na oportunidade, a galeria comemora seus 13 anos de contribuição para o cenário da arte do Espírito Santo.

CURTAS

Arte contemporânea. A designer da Villa Fiore, Natalia Aliani, participa do curso “Arte Contemporânea na coleção de Inhotim”, entre os dias 31 de maio e 2 de junho. Mediado pelo crítico e curador internacional Agnaldo Farias, o evento abordará temas como a diversidade artística contemporânea, as relações entre arte, cidade, paisagem e arquitetura.

Itália em VV. A marca de lingerie italiana Intimissimi está chegando ao Espírito Santo. O coquetel de inauguração da loja acontecerá dia 10 de junho, às 18h30, no segundo piso do Shopping Vila Velha.

Casa de festas. Na próxima quarta-feira, dia 5, Francisco Assis Giovanelli recebe convidados para o coquetel de inauguração do cerimonial Mangrove, a partir das 20 horas!

Startuo Weekend. Nos dias 7, 8, 9 de junho, Vitória receberá pela 1° vez uma Edição do Startup Weekend, voltado para ideias e startups educacionais. O evento reunirá educadores, empreendedores, designers, desenvolvedores e todos que querem mudar e impactar a educação como é hoje, para juntos construir ideias que podem ganhar o mundo e revolucionar a educação!