‘Star Wars IX’ revelará que conexão da Força entre Kylo Ren e Rey é mais profunda

Kylo Ren e Rey são opostos desde o primeiro momento em que foram apresentados à franquia “Star Wars”. Porém, mais do que estarem em lados distintos da guerra, os dois trilharam caminhos espelhados.

Enquanto o personagem de Adam Driver vem de uma família conhecida por toda a galáxia, sendo filho da General Leia e de Han Solo, além de sobrinho de Luke Skywalker, a jovem de Jakku vivida por Daisy Ridley não tem qualquer pista da sua origem.

“Acho que uma parte da Rey pensa ‘cara, você tinha tudo e você deixou ir embora’”, explicou Ridley à revista Vanity Fair. Mas, para Driver, a vida de Kylo Ren não foi tão simples como imagina sua colega. Quando ainda era Ben Solo, o jovem sofreu muito com as pressões de ser membro da família Skywalker e, na ausência dos seus pais, ele nunca teve seu momento de autodescoberta, como Rey e Luke. “Como você entende o peso disso? E se não tem ninguém para guiá-lo ou articulando as coisas do modo correto… tudo pode facilmente dar errado”, disse o ator.

Em “A Ascensão Skywalker”, os dois provavelmente tentarão encontrar algum tipo de encerramento para as suas questões mal resolvidas. E segundo uma fonte da Vanity Fair, o filme revelará uma conexão ainda mais profunda entre Kylo Ren e Rey relativa à Força.

