Da cidade das orquídeas

Fábio Jacob Tesch conta que levará mais de 100 espécies de orquídeas à 12ª edição da Feira Sabores da Terra, de 7 a 9 de junho, no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória. “As flores são cultivadas em Marechal Floriano, considerada a ‘cidade das orquídeas’, no Espírito Santo. Captleya, uma das mais populares e amadas, e a Amethistoglosa, uma diversidade exótica de orquídea, estarão expostas e à venda no evento”, adianta.

Palestra

“Governança, Risco e Compliance”. Esse é o tema da palestra que a jornalista Andréia Lopes participa na UVV ao lado de Roberto Carvalho, ex-presidente da Samarco, e Paulo Wanick, diretor da ArcelorMittal. O evento acontece hoje, às 19h30. Andréia, que foi secretária de Estado de Comunicação, vai falar sobre gestão de crise e de imagem, sua atual área de atuação.

EStreia em vix

Depois de quatro anos de experiência no setor de construção na região de Aracruz, os empresários André Pretti, Livia Giacomin, Renan Machado e Thiago Sirtoli lançam o primeiro empreendimento imobiliário da Mivita, em Vitória. A estreia da construtora na capital e do primeiro edifício, o ‘Inside Jardim da Penha’, acontece hoje para convidados, no restaurante Cosmô, na Praia do Canto.

Curso gratuito

O Hospital Praia da Costa, do Grupo Meridional, realizará hoje um curso gratuito para gestantes com o tema “Métodos de Alívio da Dor no Parto Normal”. O curso acontece a partir das 19h30, com vagas limitadas.

Teatro acessível

O projeto Diversão em Cena da ArcelorMittal Tubarão com peças infantis a preço acessível está sendo sucesso entre as famílias. O próximo espetáculo é o clássico da dramaturgia infantil: “Os Saltimbancos”, no dia 9 de junho, no Teatro Universitário (da Ufes), em Vitória. Os ingressos custam apenas R$ 5.

Noiva famosa

Presente no evento noivas do Espírito Santo, o Salão ID traz a bicampeã olímpica de vôlei Jaqueline toda trabalhada de noiva. A bela estará presente no estande da Paula Boulanger e terá beleza assinada por Rodrigo Pimenta e Isadora Baiocco. Sucesso!

Na rússia

José Braz Neto e Paulo Henrique Daltin seguem para São Petersburgo, na Rússia, dia 15, onde vão receber o prêmio de “Concessionária A”, concedido pela General Motors às revendas CVC de Vitória e Serra. A entrega será feita pelo presidente da montadora na América do Sul, Carlos Zarlenga. A certificação é concedida pela GM, após rigorosa avaliação do desempenho das revendedoras Chevrolet, incluindo satisfação do cliente, desempenho em vendas e pós-vendas, performance financeira e capitalização, entre outros.

CURTAS

Gentil na Ilha. A jornalista Fernanda Gentil, com seus mais de 5 milhões de seguidores, conta um pouco da sua história no espetáculo “Sem Cerimônia”. Com 32 anos e 12 de carreira, ela tem muita coisa para contar e ainda deixa mensagens positivas para o público, passadas da forma irreverente, do “jeitinho Gentil de ser”. O espetáculo chega a Vitória no dia 10 de agosto, no Teatro da Ufes, sob batuta de Bruna Dornellas e Wesley Telles.

Save The Date. Vem aí mais uma edição da Feijoada do João XXIII, dia 16 de junho, no Mokai Ilha do Boi. A presidente Adriana Bergi recebe apoiadores, amigos e a sociedade capixaba para uma tarde regada de samba e muita diversão.

Entrega em Cariacica. Lamberto Palombini Neto, presidente do Grupo Proeng S.A., comemora a entrega de seu empreendimento Meridional Hotel, Offices e Mall, localizado em Cariacica. As salas e lojas ficaram prontas este mês e as suítes hoteleiras estão com previsão de entrega para junho e início de operações ainda este ano.