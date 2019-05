Acupuntura para bebês e crianças?

Sim! As agulhas da acupuntura, a milenar técnica da medicina chinesa, também são recomendadas para bebês e crianças e estão se tornando mais comuns nas famílias que buscam tratamentos alternativos para diferentes males. “Se for necessário, até mesmo um recém-nascido pode ser submetido a acupuntura”, explica Dominique Sanches, especialista s em terapias holísticas. Segundo ela, as crianças lidam bem com o tratamento porque, geralmente, na primeira agulha, entendem que não há dor no processo. “As mães costumam ficar mais assustadas do que os filhos”, conta Dominique. O segredo, diz ela, é deixar o pequeno experimentar e só seguir em frente com o consentimento dele. O tempo de permanência das agulhas no corpo varia dependendo da idade, de 10 a 30 minutos.

Cinco benefícios para os pequenos

Segundo Dominique, há cinco benefícios principais no uso da acupuntura para as crianças.

• Redução da necessidade de medicação. Por ser um método preventivo, a acupuntura reduz a probabilidade de bebês e crianças ficarem doentes.

• Alívio para as cólicas, comuns nos bebês, e para as dores de cabeça, que estão se tornando cada vez mais frequentes em crianças.

• Diminuição de crises de asma. A acupuntura tem um efeito anti-inflamatório, estimulando as defesas naturais do organismo.

• Contribuição no combate à obesidade. Ao trabalhar com o equilíbrio emocional da criança, a acupuntura reduz a ansiedade que é uma das causas para os pequenos exagerarem na alimentação.

• Melhoria no rendimento escolar.

Para toda a família

Segundo Dominique, as famílias brasileiras estão apostando cada vez mais na tradição chinesa para evitar o uso de fármacos. E, muitas vezes, por recomendação de seus médicos de confiança. Sessões de acupunturas estão incluídas na cobertura dos planos de saúde (e até em algumas unidades do SUS). A especialista conta que mulheres grávidas utilizam a técnica para estimular o parto normal. “Esta é uma alternativa para a saúde da família toda”, diz a especialista. “Até os pets podem ser beneficiados pelas agulhas.”