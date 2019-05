Vida e Carreira: Você conhece seus pontos fortes?

Muitas pessoas neste período de aumento do desemprego e de crise financeira se desesperam e buscam qualquer oportunidade. Se arriscam a fazer qualquer coisa e, muitas vezes, se queimam, ou seja, perdem essa e outras oportunidades. Tudo isso pela única razão de não saber quais são suas qualidades, ou melhor, seus pontos fortes. Para iniciar a conversa quero desfazer três equívocos:

Achar que estar disponível para colaborar com qualquer área ou pessoa em sua empresa é servir para qualquer coisa. Não. Estar disponível é colaborar, ajudar, ser apoio. Além disso, é muito importante ter o seu lugar de destaque, onde você é bom no que faz e também precisa de ajuda em alguns momentos.

Ser generalista ou especialista? Já tivemos momentos onde cada uma dessas palavras foi direcionadora. Hoje, o profissional mais valorizado é o T. O que conhece de forma genérica todos os assuntos da sua especialidade. Por exemplo, eu sou generalista em gestão de pessoas, mas especialista em desenvolvimento humano.

É o recrutador quem precisa dizer se você serve ou não para uma vaga ou oportunidade? Não, você precisa saber clarear para ele e, dessa maneira, escolher a vaga e não apenas ser escolhido.

Bom, após compreender esses tópicos, é importante que você consiga descobrir seus pontos fortes, aqueles que, quando você está executando, não se cansa facilmente, não vê o tempo passar e, quanto mais faz, mas quer fazer.

Se você ainda não sabe, sugiro realizar um exercício que irá te ajudar a descobrir. Escreva durante um mês todas as atividades que faz e gosta, mostra-se com destaque ou, ainda, consegue ensinar. Anote tudo e depois organize por similaridade, escolha aquelas que mais se repetiram. Esse é o local onde você deve usar 60% da sua energia.

Caso você descubra que as suas atividades profissionais não têm nenhuma relação com isso, pare e mude tudo em sua carreira. Se já faz, mas ainda considera pouco, ou seja, aplica menos que 60% da sua energia, procure compreender como é possível aplicar-se mais nessas atividades.

Se a resposta for sim, você está em ‘FLOW’, ou seja, está trabalhando onde sua energia pode ser aproveitada sem desgaste e com destaque. Mantenha e sua carreira irá decolar.

*Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.