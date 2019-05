Preview: Direção certa

Ele é juiz de Direito em Minas Gerais, escritor e palestrante internacional, Haroldo Dutra Dias acaba de fazer o pré-lançamento do seu mais novo livro “A Bússola e o Leme” nos canais digitais e redes sociais. Divulgado por uma live no Instagram e YouTube, o livro já é sucesso de vendas mesmo antes do lançamento físico nas livrarias.

Na obra, Dias fala sobre desenvolvimento humano e espiritual, temática de estudo do autor há cerca de 30 anos. O livro pode ser adquirido por preço especial de pré-lançamento por R$ 39,90 (+ R$ 7,90 de frete para o Brasil) pela internet por tempo limitado. Alguns benefícios para aquisição estão sendo divulgados no pré-lançamento; confira o Instagram @haroldoddias.

Os lançamentos nas livrarias estão previstos para dia 06 de junho, em Belo Horizonte (Livraria Leitura Pátio Savassi); dia 07, no Rio de Janeiro (Leitura Via Parque Shopping), e dia 08 (Livraria Curitiba Shopping Aricanduva) e 09 (Saraiva Shopping Paulista, em São Paulo).

Música em debate

De 30 de maio a 02 de junho, o Centro de Vitória vira ponto de encontro para profissionais de todos os setores da indústria musical durante a segunda edição do Formemus, conferência para abordar temas relevantes sobre mercado e o cenário musical no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Na programação do evento, que acontece no Palácio Sônia Cabral, estão painéis, exposição fotográfica, mostra de videoclipes e palestras, além do ambiente de negócios.

A extensa programação da conferência conta com convidados especiais como Bruno Giorgi – filho do cantor Lenine; o chileno Max de La Fuente, idealizador do GrooveList (maior portal on-line da indústria musical da América Latina); Rodrigo Lima, fundador e líder da banda Dead Fish; Roberto Barreto, guitarrista do icônico grupo baiano BaianaSystem; e David McLoughlin, irlandês radicado no Brasil que está à frente do Brasil Calling, serviço especializado em divulgação da música brasileira e notícias do segmento no mercado internacional.

O evento acontece a partir das 13h, com entrada gratuita e inscrições no site do Formemus. No Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Mais informações: (27) 3376-1674 (das 10h às 18h).

Espiritismo

Inspirada no livro homônimo de Allan Kardec, a peça “O Livro dos Espíritos” é uma adaptação de passagens específicas de vida do educador francês Hippolyte León Denizard Rivail, no século XIX. Momento em que ele é apresentado a experiências mediúnicas, abordando as sessões de mesas girantes, suas pesquisas, o amadurecimento de sua fé, o contato com o “Espírito de Verdade” e as dificuldades, até a decisão de publicar o seu primeiro livro sobre a doutrina espírita, chamado “O Livro dos Espíritos”, sob o pseudônimo de Allan Kardec.

O espetáculo será apresentado 07 e 08 de junho, às 20h, no Teatro Universitário (da Ufes, na avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória). Vendas pelo Tudus ou na bilheteria do teatro, das 15h às 20h. Ingressos: térreo: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia); mezanino: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

VIP

A festa, que é fenômeno no Rio de Janeiro e já desembarcou três vezes em Vitória com um supersucesso, está de volta em mais uma edição: ‘Wears Black’, em um local inédito e com uma megaestrutura, dia 1º de junho. A “Outros 500” é conhecida pelas decorações e cenários incríveis e por ter as lindas embaixadoras, o que não será diferente nesta edição. A grande atração da noite é a dupla Cat Dealers, os irmãos que já tocaram no Lollapalooza e Rock in Rio, MAS (RJ), Dakid (DJ residente Outros 500), Vanzi (DJ residente Outros 500) e Victor Kill (ES). O evento rola dia 1º de junho, no Espaço Patrick Ribeiro (aeroporto de Vitória. Vendas on-line: EventBrite. Ingressos no 2º lote: R$ 90 (meia) / R$ 180 (inteira).

Intercâmbio

A OÁ Galeria entra em seus últimos dias de exposição da mostra “Paisagem, tempo e memória”, do artista paulistano Maurício Parra. A série apresenta um conjunto de 53 pinturas a óleo que o artista vem desenvolvendo nos últimos dois anos, durante duas residências, uma realizada na Dinamarca em 2013, e a outra na Polônia, em 2015. Até o dia 31 de maio. Fica na rua Aprigio de Freitas, 240 A, Consolação, Vitória.

Café da manhã

O crescimento dos estabelecimentos que oferecem café da manhã, além das tradicionais padarias, tem dado oportunidades para os consumidores começarem o dia de uma forma mais leve! A Casa da Bruxa, que fica localizada em Santa Lúcia, Vitória, lança seu café da manhã com capuccino e pão de queijo a R$ 10,00. E pode ser consumido de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h.

A casa oferece neste combo um cappuccino M (nos sabores doces de leite, creamchella, peanut butter e tradicional) decorado com cacau e canela em pó e um pão de queijo, além de outras opções de delícias na loja, como tortas doces e salgados. Informações: (27) 3029-3413.