Estado do vinho

Circula nas redes sociais um levantamento feito pela Ideal Consulting, empresa ligada ao setor de bebidas, dando números gerais sobre o consumo de vinhos por estado em todo o país. O Espírito Santo aparece na liderança per capita, com a média de 6,2 litros consumidos por ano. Logo atrás, vem o Rio Grande do Sul, com 5,4, Rio de Janeiro, com 4,2, e São Paulo, com 2,7 litros. Em números absolutos, São Paulo lidera o mercado, com 30% de participação nas vendas de vinhos nacionais e importados. Entre os especialistas no assunto, sempre houve o comentário sobre o alto consumo da bebida no estado. Mas não havia dados específicos capazes de comprovar essa informação. O levantamento da Ideal preencheu essa lacuna…

Ampliando o cosmô

Marcello Neto vai ampliar o seu Cosmô. Ao lado de um sócio carioca, ele abrirá o Cosmô Delli, que terá café e pizza, em frente ao restaurante, no Via Cruzeiro Mall, na Praia do Canto, em Vitória. A ideia é de um lugar mais casual, com adega e comidinhas rápidas e gostosas. Desejamos mais sucesso!

João no cosmô

Aliás, foi sucesso a noite do Boteco do João no restaurante Cosmô. Um grupo de chorinho deu o tom, as mesas ganharam toalha xadrez e o chef João arrasou com um cardápio 100% de botequim. A casa lotou e eles já prometeram mais uma edição do evento.

Corrida e show

O cabeleireiro Mendes, que já virou atleta de corrida pelo mundo, estava no Cosmô prestigiando o amigo João. Ele é assíduo do boteco de Santa Martha, e durante o evento adiantou que sua próxima corrida é em Chicago (EUA). Ele vai esticar a estada para não perder o show da Madonna, que acontece na cidade um dia depois de seu desafio do esporte. Esperto, né?

Concorrência amiga

No último fim de semana, quando a chuva praticamente interditou a Grande Vitória por conta dos alagamentos, a cabeleireira Loise Diaz cedeu espaço do seu salão, no Sheraton Hotel, para a equipe do amigo Walace Menezes. A rua do salão de Walace, em Santa Lúcia, ficou alagada e ele tinha noiva e convidados para produzir. Loise não se fez de rogada e ajudou de prontidão. Isso é bonito de ver.

Empresa do ano

Valdecir Torezani recebe hoje, em seu sítio, o prefeito e secretários de Cariacica e representantes do mercado imobiliário para um almoço de integração. O empresário esteve na última semana em São Paulo, onde recebeu o prêmio de “Empresa Brasileira do ano 2019”, no Palácio Tangará.

CURTAS

Montanhas coloridas. Observadora e sempre antenada nas artes, arquitetura, história e cultura de diversos países para suas criações, a designer de joias Carla Buaiz se inspirou nas montanhas coloridas de Vinicunca, no Peru, para sua nova coleção cápsula de mesmo nome. Brincos, colares e anéis compõem o mix da coleção em formatos geométricos e cheio de personalidade.

Cerrado brasileiro. O óleo de rícino, extraído das sementes da mamona, fruto comum no cerrado brasileiro, já está fazendo a cabeça de quem quer estimular o crescimento e fortalecimento dos cabelos. Giovanna Faria, marketing da capixaba Griffus, conta que o óleo já faz parte da nova fórmula do “Quero Cabelão”, linha que acaba de ser reformulada e ganhar novos ativos.

Café capixaba. Hoje, Eduarda Buaiz, diretora-geral da Buaiz Alimentos, celebra com orgulho o Dia Nacional do Café. Isso porque a empresa é responsável por representar o Espírito Santo no mercado de café, com o Numero Um. Com uma produção totalmente regional, do plantio à fabricação, o café Numero Um possui qualidade atestada pela ABIC e se destaca na produção dos cafés tradicionais e também gourmets.