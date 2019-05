Sophie Turner critica petição para nova versão do final de ‘Game of Thrones’

“Game of Thrones” acabou no último domingo, mas discussões sobre o seu final ainda ecoam entre os fãs. A atriz Sophie Turner, que interpretou Sansa Stark na série, considera “desrespeitoso” os pedidos dos fãs para que a oitava temporada seja refeita.

Em entrevista ao New York Times, ela diz que não está surpresa com as reações negativas, mas que se deve levar em consideração o “trabalho incansável”de toda a equipe nos últimos 10 anos.

“As pessoas sempre têm uma ideia de como querem que a série termine e, quando o final não corresponde aos seus gostos, elas começam a criticar e se rebelar”, explica a atriz sobre como encara a recepção do público ao final.

“Todas essas petições e coisas do tipo – acho desrespeitoso à equipe, aos escritores e aos cineastas que trabalharam incansavelmente por mais de 10 anos e [passaram] por 11 meses filmando a última temporada”.

Criada dia após a exibição do quarto episódio do último ano da série, a petição para uma nova oitava temporada já ultrapassou 1 milhão de assinaturas. No texto, a pessoa que iniciou o pedido afirma que os produtores “David Benioff e D.B. Weiss provaram que são roteiristas incompetentes quando não têm material de origem (os livros) para se basear. Essa série merece um final que faça sentido. Subverta as minhas expectativas e faça acontecer, HBO.”