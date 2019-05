De repente 30!

Do pequeno ateliê da mãe, onde brincava de alfaiate quando criança, para 30 anos de uma carreira de sucesso no mundo da moda, acumulando prêmios, desfiles nas principais semanas de moda do país, e até em Nova York, e criações de roupas de celebridades influentes. O estilista Ivan Aguilar comemora três décadas de carreira e realiza um desfile inédito na capital, no dia 30 de maio, às 20h30, no Centro de Convenções de Vitória. O mestre da alfaiataria vai apresentar 40 looks de sua coleção “Urban Folk”, com produção de Claudio Santana, renomado produtor que dirige desfiles do SPFW para diversas marcas.

Acessibilidade

O novo espaço de shows do empresário Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória, ainda está passando por ajustes, mas o local promete. No show de Ney Matogrosso, no último domingo, a casa já estava funcionando de maneira adequada, com ar refrigerado e espaço para pessoas com deficiência bem em frente ao palco. Bonito de ver!

Que show!

Aliás, o show foi espetacular. Ney, no auge dos seus 77 anos, está cheio de vitalidade e com a voz intacta. No lounge da empresária Maria Izabel Braga Ferlin, um grupo animado aproveitou cada segundo. Também no show: Fabricio Fabre, Luzia Toledo e Ronaldo Barbosa.

Carreira internacional

Johnny Moscon, filho de Celina e Oswaldo Moscon, acaba de se formar nos Estados Unidos e, em sua primeira entrevista de trabalho, já garantiu vaga em uma empresa no Wall Street. Esse vai longe.

Curadoria Décor em

Cachoeiro de Itapemirim

Depois de passarem por Colatina e Linhares, os empresários Rodrigo Souto, da Stampa; Adriana Martins e Renata Bezerril, da Homelux; Roberta Drummond, da Innovare; Paulo Gottardi, da Kouzina; e Daniela Avancini, da Unlimited Pool, irão se encontrar agora com arquitetos e profissionais do ramo da construção e reformas comerciais e residenciais para um meeting de lançamentos e inovações em Cachoeiro de Itapemirim. Essa é a terceira edição do #CuradoriaDecor, um projeto que reúne marcas premium do segmento de arquitetura e decoração, e realiza, amanhã, às 16h30, um coquetel na Magban.

Id Hair & Soul

Os sócios Gabriel Magalhães e Luiz Bispo não param de investir. Eles estão preparando um espaço sofisticado para receber suas noivas com o máximo de conforto. O “Id Making Of” vem aí!

CURTAS

Feijoada no almoço. Tem novidade saborosa no almoço do restaurante Coco Bambu Vila Velha: a tradicional feijoada, prato típico da culinária brasileira! Perfeita para o clima mais ameno que está por vir, a Feijoada Coco Bambu é servida com arroz branco, farofa, torresmo, vinagrete, couve refogada e fatias de laranja.

Sucesso profissional. Icaro Barbarioli, contador global pela Fucape, comanda palestra sobre “Sucesso Profissional”, amanhã, no Coworking do shopping Praia da Costa, em Vila Velha. A palestra abordará os desafios diários, foco em resultados e finanças pessoais. O evento é gratuito, das 12h30 às 13h30.