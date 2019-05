Preview: O baile todo

Alexandre Pires está de volta ao Espírito Santo com o “Baile do Nêgo Véio” no palco do Ilha Shows, dia 10 de agosto. O projeto reúne repertório com os maiores hits dos anos 90 com nomes variados como Cidade Negra, Tim Maia, Daniela Mercury, Raça Negra, Chitãozinho e Xororó, além dos sucessos na carreira solo e nos tempos do Só Pra Contrariar. O “Baile” tem CD, gravado ao vivo no Rio de Janeiro em 2018, com 17 músicas.

Com produção musical de Pedro Ferreira, o álbum conta com clássicos: “Eu e Ela”, “Evidências”, “Morango do Nordeste”, entre outras canções que fazem parte do show. O DVD também foi lançado e gravado no P12, em Florianópolis. O “Baile do Nêgo Véio” tem duração de três horas e é, sem dúvida, um show para reviver os melhores momentos da década de 90. O Ilha Shows fica na Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Vendas: 1º lote área vip: R$ 50 (meia-entrada) e camarote: R$ 80 (meia-entrada). Vendas on-line no SuperTicket.

Corrida do bem!

Para promover a saúde, a prática esportiva e a solidariedade, a ArcelorMittal promove o 14º Circuito de Aço, uma corrida do bem para homens e mulheres em uma prova de 10 km. As inscrições estão abertas até o dia 31 de maio e as vagas são limitadas. A corrida acontece no dia 16 de junho. Todo o valor das inscrições será revertido para a compra de dois carros populares 0 km, a serem doados para as entidades sociais: Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo) e Associação Lar Semente do Amor.

Internacional

Uma nova edição com serviço all inclusive no Steffen Centro de Eventos já está confirmada! E, dessa vez, será embalada por sucessos internacionais. No dia 1º de junho, sábado, o espaço na Serra recebe um tributo à banda sueca Abba, comandada pelo conjunto Abba The History – A Salute To Abba. Ovacionado por onde passa, o show dos músicos paulistas conta, por meio de canções marcantes, a trajetória do grupo. A abertura da noite fica por conta do tributo ao rei do rock Elvis Presley, protagonizado por Edson Galhardi. A festa ainda terá open bar. Ingressos: R$ 150/lote único. Pontos de venda: Steffen Centro de Eventos, Steffen Locações (Bairro República) e site do Blueticket. A partir das 22h, na rodovia ES 010, km 4 – Jardim Limoeiro, Serra. Informações: (27) 3338-3009 / (27) 9.8132-3232.

Amamos Café

Após um período fechado para reforma, o Café Teugrano da Praia do Canto, em Vitória, já está de portas abertas para os clientes. Repaginado, o estabelecimento também passou por mudanças no cardápio. Entre as novidades está a inserção de outros cafés filtrados. Agora, será possível degustar mais dois métodos: Syphon e Aram. O Syphon é feito em uma cafeteira que mistura infusão e indução térmica, resultando em um café suave. Já o Aram, que chegará na casa nos próximos dias, extrai o café de forma manual, sob pressão, sem o uso de energia elétrica ou cápsulas. Sobre as bebidas com café, destaque para o Bulletproof, que combina expresso, óleo de coco e manteiga ghee (R$ 8,00); o Orange Coffee, com suco de laranja e expresso (R$ 12,00). Aproveite!